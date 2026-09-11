शिंदेंचा शिवसेना आमदार मंचावरच रडला! दोन मंत्र्यांसमोर मांडली मनातली खदखद, म्हणाले 'भाजपाचे 2 आमदार...आम्ही कसं काय...'

नंदुरबारमधील जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपातील वाद आता थेट चव्हाट्यावर आला आहे. याच असमान निधी वाटपावरून शिवसेनेचे विधान परिषद आमदार चंद्रकांत रघुवंशी हे थेट दोन शिवसेना मंत्र्यांसमोरच भावूक झाले. जिल्ह्यातील महायुतीमधील धुसफूस आता थेट चव्हाट्यावर आली असून, याच धुसफुसीतून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाच्या ठरलेल्या सूत्रावरून विधान परिषद आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. नाराजी व्यक्त करताना शिवसेनेच्या मेळाव्यात दोन मंत्र्यांसमोरच त्यांना रडू कोसळल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
नंदुरबार जिल्ह्यात शिवसेनेचे सध्या विधानसभेचे आमदार आमश्या पाडवी आणि विधान परिषदेचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी असे दोन आमदार आहेत. अशातच नियोजन समितीच्या ठरलेल्या निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार या दोन्ही आमदारांच्या वाट्याला अत्यल्प निधी येत असल्याचे रघुवंशी यांनी सांगितले. यातून कार्यकर्त्यांची कामे करायची कशी? असा सवाल करताना आमदार चंद्रकांत रघुवंशी भावनिक झाले. याच मुद्द्यावरून मंत्र्यांसमोरच त्यांना रडू कोसळले. त्यामुळे याबाबत थेट वरिष्ठ पातळीवर पक्षनिहाय निधी देण्याची विनंती त्यांनी मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली.
कार्यकर्ता कोणत्याही नेत्याची घरी जेवायला येत नाही. आपल्या गावाची कामं झाली पाहिजेत अशी त्याची अपेक्षा असतो. आम्ही दोन आमदार असून, पण शिवसेनेला न्याय देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे असं ते म्हणाले.
"तुम्ही विधानसभेच्या आमदारांना 20-20 टक्के निधी द्यायचा असे निकष लावले आहेत. आज जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे तीन आमदार आहेत. एक शिवसेनेचे आणि दोन भाजपाचे आहेत. 20-20 टक्के निधी तिथे दिला. पालकमंत्र्यांना 30 टक्क्यांचा अधिकार दिला. उरलेल्या 10 टक्क्यांमध्ये सगळ्या पक्षाचे सगळे नेते आहेत. विधानसभेप्रमाणे पैसे न देता, पक्षाला पैसे द्या अशी विनंती आहे," अशी खंत त्यांनी थेट मंचावरुन बोलून दाखवली.
39 जिल्हा परिषद सदस्य असतानाही, एक रुपया दिला जात नाही. आमची ताकद आहे, मात्र कार्यकर्त्यांची कामं करता येत नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा असं ते म्हणाले. यामुळे पक्षाचा विस्तार होत नसल्याचंही ते म्हणाले.
भाजपाचे दोन आमदार असून त्यांच्याकडे भरपूर निधी आहे. राष्ट्रवादीचा एकही आमदार नाही, पण 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांना आहे. अशाप्रकारे शिवसेनेला काहीच मिळत नाही असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं.