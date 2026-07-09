बीडमध्ये पुन्हा विकृतीचा कळस, मारहाण करून केली तोंडात लघुशंका!

महेंद्र मुधोळकर, झी 24 तास, बीड : बीडमध्ये पुन्हा एकदा माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आलीय.. उचल रकमेच्या वादातून एका ऊसतोड मजुराचे कथित अपहरण करून 4 दिवस अमानुष छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे.. बेदम मारहाण, तोंडात लघुशंका केल्याचा गंभीर आरोप आणि पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हातात कोयता घेऊन कष्ट करणाऱ्या मजुराच्या वाट्याला यावेळी घाम नाही.. तर रक्त आणि अश्रू आले. बीडच्या गेवराई तालुक्यातील उमापूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडल्याचा आरोप आहे. ऊसतोड मजूर देविदास कापसे हे या घटनेतील पीडित आहेत. उचल रकमेच्या वादातून त्यांचं अपहरण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मुकादम गणेश थोरात आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर कुटुंबीयांनी गंभीर आरोप केलेत आहेत.
देविदास यांना तब्बल 4 दिवस एका ठिकाणी डांबून ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या काळात त्यांना बेदम मारहाण झाली.. शरिरावर अमानुष अत्याचार झाले. इतकंच नाही. त्यांच्या तोंडात लघुशंका करण्यात आल्याचाही अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला आहे, या आरोपांमुळे संपूर्ण बीड जिल्हा हादरलाय. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक सरपंचांनी मध्यस्थी केल्याचं सांगितलं जातंय. त्यानंतर देविदास यांची सुटका झाली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना बीडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..
दरम्यान देविदास यांच्या आईने गेवराई पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सुरुवातीला तक्रार नोंदवून घेतली नाही...असा आरोप कुटुंबीयांनी केलाय. यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झालेत.आता आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी होतेय. या प्रकरणाने ऊसतोड मजुरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. कष्ट करणाऱ्या हातांवर अत्याचाराचे व्रण उमटत असतील. तर तो केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नसतो. तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच विचारणारा प्रश्न असतो. या प्रकरणात चौकशी किती वेगाने होते. आरोपींवर किती कठोर कारवाई होते. याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय..
घाम गाळून जगणाऱ्या मजुराला जर स्वतःच्या जीवाचीच भीती वाटू लागली. तर तो केवळ गुन्हा राहत नाही. तो समाजाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी ठरतो. देविदास कापसे प्रकरणात. सत्य काय आहे, हे तपासातून स्पष्ट होईल. पण न्याय वेळेत मिळणं हीच आता पीडित कुटुंबाची आणि समाजाची अपेक्षा आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात गुन्हेगारीच्या घटना घडतात पण बीडमध्ये ज्या प्रकारे गुन्हेगारीचा प्रकार घडतो, तो माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे.