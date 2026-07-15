/मुंबई-बीड एसटीत धक्कादायक प्रकार, शेजारी बसलेल्या महिलेसोबत गैरवर्तन; चपलांचा मार देणाऱ्या महिलेचं होतंय कौतुक!

सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणी महिलांना प्रवासावेळी अनेक धक्कादायक अनुभव येत असतात. चुकीच्या पद्धतीने पाहणे, अंगलट येण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काहींमुळे अनेक महिलांच्या मनात भीती निर्माण होते. पण काही महिला घटनास्थळीच समाजकंटकांना अद्दल घडवतात, त्यामुळे समाजात नवा आदर्श निर्माण होतो. असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडिया सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. जिथे एका महिलेची छेड काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दारुड्याला महिलेने चांगलीच अद्दल घडवली आहे.
सत्यभामा सौंदरमाल या समाजसेविका, वक्त्या आहेत. त्या महिला आणि शोषितांसाठी आवाज उठवत असतात. अनेक सामाजिक विषयावर त्या स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडत असतात. महिला सक्षमीकरणाचं काम करत असतात. नुकताच एसटी प्रवास करत असताना त्यांना धक्कादायक अनुभव आला.
एसटीच्या मागच्या सीटवर बसलेल्या असताना शेजारी बसलेला एक व्यक्ती त्यांच्याशी गैरवर्तन करत होता. पाय वरखाली करुन अंगलट यायचा त्याचा प्रयत्न होता, असा आरोप सत्यभामा यांनी केलाय. पण सत्यभामा यांनी त्याला वेळीच आपली जागा दाखवली. त्यांनी पायातली चप्पल काढून त्याला चांगलाच चोप दिला. दरम्यान तो इसम दारु प्यायल्याचेही त्यांनी बस वाहकाच्या लक्षात आणून दिले. मुंबईहून बीडला जाणाऱ्या बसमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला. सत्यभामा यांनी नगरमधून आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली. बसमध्ये गर्दी असल्याने त्यांना एसटीमध्ये मागची सीट मिळाली होती. एका इसमाने माणुसकीच्या नात्याने त्यांना बसायला जागा करुन दिली. पण त्यांच्या डावीकडे बसलेला दुसरा इसम हा मद्यधुंद अवस्थेत होता.
सत्यभामा यांनी फेसबुकवर व्हिडीओ पोस्ट करत या घटनेची दाहकता समोर आणली आहे. यासोबत त्यांनी एक पोस्टदेखील लिहीली आहे. मी एसटी प्रवास करत असताना एक दारूडा मला छेडत होता. मी त्याला चपलीने हाणले. अशावेळी काय करावे? मुंबई-बीड बसमध्ये मी नगरमधुन प्रवासासाठी बसले होते, त्यावेळी ही घटना घडली. आरोपीला पोलिसांच्या हवाली करायचं होतं पण कंडक्टरने बाकी प्रवाशांना त्रास होईल म्हणुन त्यांचं टिकीट काढुन घेतलं आणि त्याला उतरवल्याचे सत्यभामा यांनी सांगितले. या व्हिडीओमुळे माझ्यावर काही कारवाई झाली तरी होऊ द्या. कारण अंमलबजावणी यंत्रणा एवढ्या भ्रष्ट आहेत की आम्हांला असं वागावं लागतं. दारूची वाहतुकक पोटातुन करत छेडणार्यांना असा चोप दिला पाहिजे, असेही सत्यभामा आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या.