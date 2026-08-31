तेलंगणा पोलिसांचा महाराष्ट्रात गोळीबार; हातकडीसह आरोपी फरार

नांदेड क्राईम न्यूज : नांदेडमध्ये पोलीस आणि आरोपीमध्ये फिल्मी स्टाईल थरार पहायवला मिळाला आहे. आरोपी घेऊन जाताना तेलंगणा पोलिसांवर हल्ला झाला. यांनतर तेलंगणा पोलिसांनी गोळीबार केला. हातकडीसह आरोपी फरार झाला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
चोरीच्या प्रकरणातील आरोपीला अटक करून घेऊन जाताना तेलंगणा पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला. पोलीसांच्या वाहनातील आरोपी हातकडीसह पसार झाला. पोलिसांनी बचावासाठी गोळीबार केला. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात आज सायंकाळी ही घटना घडली. किनवट तालुक्यातील चिखली हे गाव सागवान तस्करीसाठी कुप्रसिद्ध आहे.
याच गावातील शेख बखार नामक युवक तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या बाजार पोलिसाना ऑटो चोरीच्या प्रकरणात हवा होता. शेख बखार याला किनवट मधून अटक करण्यात आली. शेख बखार याला अटक करून तेलंगणा पोलिसांचे वाहन परतीच्या मार्गावर निघाले. मात्र, चिखली गावाजवळच्या रस्त्यावर आरोपीच्या नातेवाईकांनी पोलिसांची व्हॅन अडवली.
पोलिसांच्या व्हॅनवर हल्ला करत दगडफेक करण्यात आली, त्यातून आरोपी शेख बखार हा हातकडीसह फरार झाला अशी माहिती आहे. दरम्यान सध्या तेलंगणा पोलिसांचे पथक किनवट पोलीस स्थानकात दखल झाले असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सोलापुरात दोन गटात झालेल्या हाणामारीत एका व्यक्तीचा मृत्यू, तर एक जण जखमी झाला आहे. सोलापूर शहरातल्या लोकमान्य नगर भागात ही घटना घडली. या घटनेत अल्ताफ शेख या 45 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू तर सुफियान शेख हा जखमी झाला आहे. लोकमान्यनगर भागातील तरुणांच्या दोन गटात वैयक्तिक कारणावरून वाद झाला होता. याचं वादाचे संध्याकाळी जोरदार हाणामारीत रूपांतर झाले, हाणामारीत अल्ताफ शेख हे जागीच बेशुद्ध झाले होते. उपचारासाठी त्यांना बेशुद्धावस्थेत सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं. अल्ताफ यांच्या मृत्यूची माहिती कळताच त्यांच्या नातेवाईकांनी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात गर्दी केली.