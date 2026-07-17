/ओमराजेंच्या बॅनरवर ठाकरेंचे आमदार कैलास पाटील यांचा फोटो, धाराशिवमध्ये सर्वांच्या भुवया उंचावल्या

धाराशिव : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला रामराम ठोकून शिंदेच्या शिवसेनेत गेलेल्या खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या वाढदिवसाच्या बॅनरवर ठाकरेंचे एकनिष्ठ आमदार कैलास पाटील यांचा फोटो झळकल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या बॅनरमध्ये धाराशीवमध्ये वेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा वाढदिवस या वाढदिवसानिमित्त शहरात अनेक ठिकाणी बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. गजेंद्र राजेंद्र जाधव आणि अंकुश मोरे या कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा देण्यासाठी हे बॅनर ठिकाणी लावले आहेत. पण या बॅनरमधील कैलास पाटील यांचा फोटो चर्चेचा विषय बनला आहे.
या बॅनरमध्ये फक्त कैलास पाटील यांचा फोटो नाही त्यातील मजकूरही खूप इंटरेस्टिंग आहे. यात आम्ही दादा प्रेमी असा आशय यात देण्यात आला आहे. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी लावलेल्या बॅनरमध्ये धाराशिवमध्ये फक्त ओके पॅटर्न म्हणत दोघांचे फोटो लावले आहेत. यात "O" म्हणजे ओमराजे तर "K" म्हणजे कैलास पाटील असा अर्थ होतो.
दरम्यान, शहरात अशा प्रकारचे बॅनर झळकत असताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना समाजमाध्यमावरून ठाकरेंचे आमदार कैलास पाटील यांनी शुभेच्छा देण्याचं टाळलं आहे.
कैलास पाटील यांचा फोटो ओमराजेंच्या बॅनरवर झळकल्यानंतर धाराशीवमध्ये पुन्हा ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू झाली आहे. ऑपरेशन टायगरच्या पुढील टप्प्यात कैलास पाटील यांचा नंबर आहे की काय अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात झडू लागली आहे. यापूर्वी शिंदेच्या पक्षाकडून सांगण्यात आले की ठाकरेंच्या शिवसेनेतील २० पैकी बहुतांशी आमदार हे संपर्कात आहे. अशातच हा फोटो आल्याने अनेकांच्य भुवया उंचावल्या आहेत.
ओमराजे निंबाळकर हे ठाकरेंसोबत असताना अनेक कार्यक्रमात आणि आंदोलनात कैलास पाटील हे सोबत असायचे. ज्यावेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेला मशाल हे निवडणूक चिन्ह लागले तर धाराशिवच्या चौकात एक भलीमोठी 'मशाल' या दोघांनी लावली होती. त्यावेळी दोघे एकत्र होते. त्यांच्या मैत्रीची जिल्ह्यासह राज्यात नेहमीच चर्चा असायची. परंतु ओमराजेंनी वेगळा निर्णय घेतल्यानंतर कैलास पाटील हे ओमराजेंपासून जरा दुरावल्याचे दिसले. उद्धव ठाकरेंच्या धाराशिव दौऱ्यातही कैलास पाटील यांनी आपण एकनिष्ठ आहोत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले होते. त्यावेळी त्यांनी ओमराजेंवर अप्रत्यक्ष टीका केली होती.
अखंड शिवसेनेत 2022 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक फुटीनंतर राज्यात धाराशिवमधील आमदार कैलास पाटील आणि अकोला जिल्ह्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आले होते. आधी शिंदेंच्या गोटात गेलेल्या नितीन देशमुखांनी नाट्यमयरीत्या गुवाहाटीवरून शिंदेंच्या कंपूतून परतत ठाकरेंवर आपली निष्ठा व्यक्त केली होती. तसेच, कैलास पाटील हे देखील मधूनच परत आले होते. आता, या ऑपरेशन टायगरवर दोन्ही आमदारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.