/घटस्थापनेआधीच महाराष्ट्र हादरला! तुळजाभवानीची ज्योत आणणाऱ्या तीन भाविकांचा अपघातात मृत्यू, ट्रकने 3 किलोपर्यंत फरफटत नेले

घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्रात मोठी दुर्घटना घडली आहे. धुळे-सोलापूर महामार्गावर कचनेर फाट्याजवळ भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात तीन तरुण भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे ही तीनही भाविक तुळजाभवानीची ज्योत आणण्यासाठी गेले होते. तिथून परतत असताना हा अपघात घडला. हा अपघात इतका भीषण होता की, आयशर ट्रकने दुचाकीला तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेले. या अपघातानंतर चालक फरार असल्याचे समोर येतेय. पोलिसांकडून या प्रकरणी अधिक चौकशी सुरू आहे. इतकंच नव्हे तर, एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.
नवरात्रोत्सवानिमित्त तुळजाभवानी मातेची ज्योत घेऊन परतणाऱ्या तीन तरुण भाविकांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात घडली आहे. धुळे-सोलापूर महामार्गावरील कचनेर फाट्याजवळ रात्रीच्या सुमारास भरधाव आयशर ट्रकने दुचाकीला जोराची धडक दिली.
धडकेनंतर दुचाकी ट्रकमध्ये अडकली, मात्र चालकाने ट्रक न थांबवता दुचाकीला सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेले. या भीषण अपघातात अक्षय राजपूत याचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या अमोल औटे आणि गोरख म्हसकर यांचा घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शुभम अधाने हा तरुण जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हे सर्व तरुण खुलताबाद तालुक्यातील रहिवासी आहेत.
खुलताबाद तालुक्यातील गोळेगाव आणि जाफराबादवाडी येथील भाविक तरुण दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या श्रद्धेनं तुळजापूरहून देवीची ज्योत पायी घेऊन आपल्या गावाकडे निघाले होते. पदयात्रा करत येणाऱ्या या भाविकांना मदत व्हावी आणि रस्त्यावर सुरक्षा राहावी म्हणून काही सोबती दुचाकीवरून त्यांच्या सोबत चालले होते. मात्र, महामार्गावरून जात असताना मागून आलेल्या एका सुसाट कंटेनरनं त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर आयशर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून, या प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. ऐन नवरात्रोत्सवाच्या तोंडावर तीन तरुणांचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे गोळेगाव, जाफराबादवाडी आणि खुलताबाद परिसरात प्रचंड शोककळा पसरली आहे.