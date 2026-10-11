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घटस्थापनेआधीच महाराष्ट्र हादरला! तुळजाभवानीची ज्योत आणणाऱ्या तीन भाविकांचा अपघातात मृत्यू, ट्रकने 3 किलोपर्यंत फरफटत नेले

तुळजाभवानीची ज्योत आणणाऱ्या तीन तरुण भाविकांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. धुळे-सोलापूर महामार्गावर कचनेर फाट्याजवळ भीषण अपघात झाला आहे. आयशर ट्रकने दुचाकीला तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेले एक तरुण गंभीर जखमी झाला असून अपघातानंतर आयशर चालक फरार झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 11, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:11 AM IST
घटस्थापनेआधीच महाराष्ट्र हादरला! तुळजाभवानीची ज्योत आणणाऱ्या तीन भाविकांचा अपघातात मृत्यू, ट्रकने 3 किलोपर्यंत फरफटत नेले
Image Credit: csn accident news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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