/3500 फूट खोल दरीवर असलेल्या झिप लाईनवर अडकला पर्यटक; महाराष्ट्रातील तोरणमाळ येथे थरार

तोरणमाळ : 3500 फूट खोल दरीवर असलेल्या जीप लाईनवर पर्यटक अडकला. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या तोरणमाळ येथे हा थरारक प्रकार घडला आहे. एडव्हेंचर एक्टीव्हिटी करताना योग्य खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
तोरणमाळ महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण
तोरणमाळ हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण आहे. येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. सातपायरी घाट,सीता खाई, यशवंत तलाव आणि नवनाथांचं मंदिर अशी अनेक प्रेक्षणीय स्थळ तोरणमाळमध्ये आहेत. निसर्ग सौंदर्याने नटलेले हे हिल स्टेशन साहसी खेळासाठी देखील लोकप्रिय आहे. झिप लाइनचा अनुभव घेण्यासाठी देखील येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. येथे झिप लाइन करण्यासाठी आलेल्या पर्यटकाला अत्यंत थरराक अनुभव आला आहे.
सीताखाई तोरणमाळ मधील सर्वात लोकप्रिय पाईंट आहेय. येथे झिप लाईनची सुविधा आहे. सीताखाई पाईंटजवळ झिप लाइन लाईन वर पर्यटक अडकला होता. सीताखाई हा सीताखाई पॉईंटवर झिप लाइन लाईन वर अडकलेल्या पर्यटकाची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
तोरणमाळच्या सिताखाई पॉईंटवर असलेल्या 3 हजार 500 फूट खोल दरीवर झिप लाईन हा साहसी खेळाचा प्रकार सुरु करण्यात आला आहे. पर्यटकांच्या साहसी खेळासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या झिप लाईनवर एक पर्यटक थरारक अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करत असतानाच पर्यटक झिप लाईनवरून जात असताना अचानक तांत्रिक अडचणीमुळे तो दरीच्या मध्यभागीच अडकला. यामुळे परिसरात काही काळ मोठा थरार आणि घबराट पसरली होती. मात्र, घटनेचे गांभीर्य ओळखून झिप लाईनच्या सतर्क कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने मदतकार्य सुरू केले. अतिशय कौशल्याने रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून या पर्यटकाला सुखरूप बाहेर काढण्यात कर्मचाऱ्यांना यश आले.