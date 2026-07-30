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3500 फूट खोल दरीवर असलेल्या झिप लाईनवर अडकला पर्यटक; महाराष्ट्रातील तोरणमाळ येथे थरार

 3 हजार 500 फूट खोल दरीवर असलेल्या झिप लाईनवर पर्यटक अडकला. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या तोरणमाळ येथे हा थरार घडला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:43 PM IST
3500 फूट खोल दरीवर असलेल्या झिप लाईनवर अडकला पर्यटक; महाराष्ट्रातील तोरणमाळ येथे थरार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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3500 फूट खोल दरीवर असलेल्या झिप लाईनवर अडकला पर्यटक; महाराष्ट्रातील तोरणमाळ येथे थरार
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