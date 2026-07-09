/तुकाराम मुंडेचा कारवाईचा बडगा, दूध भेसळीचा भांडाफोड, हजारो लीटर दूधासह लाखोंचा माल जप्त

वैभव बालकुंदे, झी 24 तास, लातूर : पांढरंशुभ्र दिसणारं दूध... विश्वासाचं प्रतीक...पण या पांढऱ्या रंगामागे भेसळीचं काळं सत्य दडलं असेल तर? लातूरच्या किल्लारीत झालेल्या एका कारवाईने... राज्यातील दूध संकलन व्यवस्थेलाच हादरा दिलाय..
दूध... प्रत्येक घराचा विश्वास.. प्रत्येक मुलाच्या आरोग्याचा पाया.. पण याच दुधाच्या नावाखाली भेसळीचा खेळ सुरू असेल तर? लातूरच्या किल्लारीत अन्न आणि औषध प्रशासन आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत हजारो लिटर दूध, दुग्धजन्य पावडर आणि लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.. या कारवाईने दूध भेसळीच्या संशयित साखळीवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे,
अन्न आणि औषध प्रशासन आणि किल्लारी पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत हजारो लिटर दूध दुग्धजन्य पावडर आणि लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. औसा तालुक्यातील किल्लारीत एका दूध संकलन आणि शीतकरण केंद्रावर अन्न आणि औषध प्रशासनाने धाड टाकली. या कारवाईत सुमारे साडेसात हजार लिटर दूध ताब्यात घेण्यात आलंय..
त्याचे नमुने प्रयोगशाळेसाठी पाठवण्यात आले. तपासादरम्यान डेअरीत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या घरातून Milk Permeate आणि Whey Permeate Powderच्या बॅगा जप्त करण्यात आल्या. यासोबतच महत्त्वाची कागदपत्रंही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्राथमिक तपासात ही दुग्धजन्य पावडर कोल्हापूर जिल्ह्यातून आणली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय..
याच अनुषंगाने एका व्यापाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आता ही पावडर दूधात मिसळली जात होती का? याचा तपास सुरू आहे. दूधात अशा प्रकारच्या दुग्धजन्य घटकांची अनधिकृत किंवा चुकीच्या पद्धतीने मिसळ केल्यास दुधाचा दर्जा बदलू शकतो.
पण या प्रकरणात जप्त साहित्याचा नेमका वापर काय होता? याचं उत्तर प्रयोगशाळेच्या अहवालातूनच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान राज्यात दूध भेसळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाची धडक मोहीम सुरू आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानंतर राज्यभर कारवायांचा वेग वाढलाय. किल्लारीतील कारवाई एखाद्या एका केंद्रापुरती मर्यादित आहे? की यामागे मोठं रॅकेट कार्यरत आहे? याचाही तपास आता अधिक खोलात सुरू आहे.
दूध हा केवळ अन्नपदार्थ नाही. तो प्रत्येक घराचा विश्वास आहे. प्रत्येक आईच्या मायेचा आणि प्रत्येक मुलाच्या आरोग्याचा आधार आहे. म्हणूनच दुधाच्या नावाखाली जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.. अशी मागणी आता जोर धरू लागलीय..
या प्रकरणाचे धागेदोरे आणखी कुठपर्यंत पोहोचतात...? आणखी किती नावं समोर येतात...? याकडे फक्त लातूरच नाही. तर संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय..