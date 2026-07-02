तुळजाभवानी देवीची 4121 एकर जमीन परस्पर विकली? सोन्याच्या अपहारानंतर नवा घोटाळा?

तुळजापूर | भक्तांनी दान केलेल्या सोने चांदीच्या घोटाळ्यानंतर आता तुळजाभवानी मंदिरासंदर्भात आणखी एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे. देवीच्या इनामी जमिनीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्यानं एकच खळबळ माजली आहे. निजाम सरकारने तुळजाभवानी देवीला दिलेल्या इनाम जमिनी नियमबाह्य पद्धतीने खाजगी व्यक्तीच्या नावाने हस्तांतरित केल्याचा आरोप सध्या केला जात आहे.
जवळपास 4 हजार 121 एकर जमीन ही नियमबाह्यरित्या खाजगी व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा आरोप करण्यात येत असून, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार तत्कालीन निजाम शासनाने तुळजाभवानी देवीला 1 सहस्त्र 666.14 हेक्टर इतकी दमीन इनाम स्वरुपात दिली होती. कागजोपत्री नोंदींचा आढावा घेतल्यास मंदिर संस्थानच्य नावे 3397 एकर इतक्या जमिनीची नोंद आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्ष ताबा 4 मठांच्या खासगी व्यक्तींकडे आहे. इतकंच नव्हे कर, जगदंबा न्यासच्या नावे असणारी 403 एकर जमीन खासगी व्यक्तीच्य नावे करण्यात आली असून, इथं मुख्य न्यासाला मात्र अंधारात ठेवण्यात आलं.
तुळजाभवानी देवीच्या इनामी जमिनी घोटाळ्याची यापूर्वीही अनेक घटना उघड झाल्या होत्या. त्यातच आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमीन घोटाळा उघड झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान तत्कालीन निजाम सरकारने तुळजाभवानी देवी मंदिर सुमारे 4 हजार121 एकर जमीन इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या जमिनीची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही. या जमिनीला कुळ कायदाही लागू होत नाही. असे असताना देखील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ही जमीन परस्पर नियमबाह्य पद्धतीने खाजगी व्यक्तींना हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळं आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून नेमकं काय सत्य बाहेर येतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान काही वर्षांपूर्वी तुळजाभवानी मंदिराच्य दागिन्यांबाबत असंच वृत्त समोर आलं होतं. जिथं, तुळजाभवानी मातेचे मौल्यवान आणि शिवकालीन दागिने गायब झाल्याचं म्हटलं गेलं. दागिन्यांच्या मोजणीत ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. ज्यामध्ये देवीच्या खडावा, माणिक, मोती, पाचूचे 8 ते 10 मौल्यवान अलंकार गायब झाल्याचं म्हटलं गेलं होतं.