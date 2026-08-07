/एका रात्रीत सगळं संपलं! नांदेडमध्ये शेतकऱ्याच्या 2 लहान मुलींचा मृत्यू; कारण जाणून पोलिसही हळहळले

नांदेड न्यूज : शेतकऱ्यांना खबरदार करणारी बातमी आहे. एका शेतकऱ्याने आपल्या घरात ठेवलेल्या बियाण्याला कीड लागू नये म्हणून कीटकनाशकाचा वापर केला. कीटकनाशक टाकलेल्या खोलीतच कुटुंबीय झोपले. पण हीच चूक त्यांना चांगलीच महागात पडली. कीटकनाशकाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन चिमुकल्या मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. एका रात्रीत दोन मुलींचा मृत्यू झाला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील बाळापूर येथे 6 ऑगस्ट रोजी ही धक्कादायक घटना घडली. हरभरा बियाण्याला कीड लागू नये म्हणून मल्लेश डेबेकर यांनी कीटकनशाकाच्या पुड्या बियाण्याच्या पोत्याजवळ ठेवल्या होत्या. डेबेकर दांपत्य रात्री आपल्या दोन मुलींसह बियाणे ठेवलेल्या खोलीत झोपले. पहाटे दोन्ही मुलींना मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास सुरु झाला. सुरुवातीला डेबेकर यांना काही समजलेच नाही.
सकाळी सहा वाजता रुग्णालयात जाण्यासाठी दोन्ही मुलींना घेऊन डेबेकर दांपत्य घराबाहेर पडले. पण घराबाहेर पडताच चार वर्षाच्या आराध्याचा मृत्यू झाला. रुग्णालयात पोहोचल्यावर दुसऱ्या मुलीवर उपचार सुरु करण्यात आले पण काही वेळातच सहा वर्षीय आरोहीचाही मृत्यू झाला. शेतकरी नेहमीच कीटकनाशकांचा वापर करत असतात. पण कीटकनाशक ठेवताना पुरेशी काळजी घ्यावी.
कीटकनाशकाचा थेट संपर्क टाळावा. कीटकनाशक ठरवलेल्या ठिकाणी कधीही झोपू नये. घरात फरशी पूसण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फिनेल आणि इतर केमिकलचा मुलांशी थेट संबंध येऊ नये याची काळजी घ्यावी असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला.
कीटकनाशक वापरताना पुरेशी काळजी घेणं अत्यंत महत्वाचे आहे. कीटकनाशक ठेवलेल्या किंवा फवारलेल्या खोलीत झोपणे जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कीटकनाशक वापरताना विशेष खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर त्यातून अशी दुर्दैवी घटना घडू शकते.