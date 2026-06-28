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शेवटपर्यंत जपलं, रात्री दीड वाजता... ओमराजेंनी पक्ष सोडू नये म्हणून काय केलं? उद्धव ठाकरेंनी धारशीवमध्येच येऊन सर्व काही सांगितले

ओमराजेंनी पक्ष सोडू नये म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न केले असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. धारशीवच्या सभेत उद्धव ठाकरे यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर टीका केली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:15 PM IST
शेवटपर्यंत जपलं, रात्री दीड वाजता... ओमराजेंनी पक्ष सोडू नये म्हणून काय केलं? उद्धव ठाकरेंनी धारशीवमध्येच येऊन सर्व काही सांगितले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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