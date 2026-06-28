/शेवटपर्यंत जपलं, रात्री दीड वाजता... ओमराजेंनी पक्ष सोडू नये म्हणून काय केलं? उद्धव ठाकरेंनी धारशीवमध्येच येऊन सर्व काही सांगितले

Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसने पक्षात प्रवेश केला आहे. धारशीवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी पक्ष सोडू नये उद्धव ठाकरे यांनी खूप प्रयत्न केले. मात्र, ओमराजे निंबाळकर यांनी त्यांना जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घेतला. ओमराजे निंबाळकर यांनी पक्ष सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदाच धाराशीवमध्ये आले आहेत. उद्धव ठाकरेंनी धारशीवमध्येच येऊनच ओमराजे निंबाळकर यांना थांबवण्यासाठी काय प्रयत्न केले तो सांगितले.
धारशीवमधील सभेत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर देखील निशाणा साधला. मोदी बाबांनी सांगितलं सोन खरेदी करू नका खासदार खरेदी करा. नऊ खासदार मी त्यांच्या उरावर बसवले होते. जेव्हा आपण खासदाराची बैठक बोलावली होती त्यावेळेस काही खासदाराने कारणे सांगितली होती. हा इथला बोलला माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये आहे. पुण्याला मी ओमला विचारले चेहरा बरोबर दिसत नाही काही तणाव आहे का? ओमराजेंना जपायचा मी शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. रात्री दीड वाजता कैलासला आणि दुसऱ्या एकाला त्याला भेटायला पाठवलं होतं. भाषणात सांगत होता माझा मोबाईल नंबर घ्या मी फोन लावला फोन उचलत नव्हता. सूर्याजी पिसाळ यांच्या कपाळावरणाचा 400 वर्षा पूर्वीचा गद्दारीचा डाग अजून पुसला नाही. यांच्या कपाळावर डाग कधी पुसणार. वाघाचा कातड पांगरलेला हा लांडगा होता हा माणूस म्हणायचा लायकीच नाही एवढ्या सगळ्या भानगडी आहेत असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी ओमराजेंवर संताप व्यक्त केला.
समाधानच्या कुटुंबाला मी भेटणार त्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्याचे प्रकरणा जर मला पूर्वी समजले असेल तर त्याला मी उमेदवारी दिली नसती. असा उमेदवार मी पोहोचलास कसा असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. अरविंद सावंत यांनी त्यांचा एका शब्दावर राजीनामा दिला होता. अनिल देसाई यांना 2014 मध्ये मंत्रीपदाचा पानं वाढलं होते. परंतु भाजपाने दगा फटका केला. कैलास हा चालत आला. राशी पडल्या होत्या त्याला लाथाडून कैलास चालत आला. आम्हाला हरामाचा पैसा नको आहे. ज्याला हरामाचा पैसा पाहिजे होता ते तिकडे गद्दार झाले ते तिकडे गेले. शिवसेनेला हरवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा अमाप आहे. शिवसैनिक कडे पैसा नाही. एका गरीब शेतकऱ्यांनी त्याला पैशाची मदत केली.
अतिवृष्टीच्या काळात मी धाराशिव येथे आलो होतो. शेतकऱ्याच्या बांधावर गेलो होतो. त्याच वेळेस मी मागणी केली मागितली होती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा. मी केलेली कर्जमुक्ती तुम्हाला मिळाली होती का शेतकऱ्यांना केला प्रश्न. आताची कर्जमाफी झाली आहे का ? ही फसवी कर्जमाफी आहे. अतिवृष्टीची मदत मिळाली का, पिक विमा मिळाला का. या सरकारला मदत करायाला हा गद्दार तिकडे गेला का? राजकारणातील बिन बापाची अवलाद आहे गद्दारी ची कीड आहे. याला राजकारणातून हद्दपार करा.
राम मंदिरात यांनी चोरी केली. राम मंदिरात आता लूट चाललेली आहे. बाबराने तेथे आधी मज्जिद बांधली होती आता हे तेथे लूट करत आहेत. हे शिवसेना का फोडत आहे त्यांना महाराष्ट्र संपवायचा आहे शिवसेना संपवायचे आहे महाराष्ट्र धर्म संपवायचा आहे. गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रात एक तरी कंपनी आली आहे का? सगळं काही गुजरातमध्ये जात आहे. एवढं करूनही ठाकरे का संपत नाहीत म्हणून हे फोडाफोडी चालले आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना आमदार खासदारांच्या संख्येमध्ये मोजता येत नाही.
नुसती मन की बात करून नाही. चालत दिल की बात करावी लागते. परवा दोन दिवसापूर्वी आमचे दोन खासदार ओम बिर्ला ला जाऊन भेटून आले त्यांना घटना दाखवली. ताणून धरला आणि भाव वाढवून घेतला. आपकी बार 400 पार कारण यांना घटना तोडायची होती. एक वाघीण ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरल्यानंतर अडीच लाखापेक्षा जास्त फौज रस्ते उतरवली. पाक व्याप्त काश्मीर आपल्यात आणा मी तुम्हाला पाठिंबा देईल. शेतकऱ्यांनी शेतमाला भाव विचारला की जय श्रीराम समर्थांच्या कुटुंबाला न्याय कधी मिळणार असे विचारले की जय श्रीराम असत हिंदुत्व मला मान्य नाही. स्वतःची पाप झाकण्यासाठी तुम्ही गद्दारी केलेली आहे.
दुर्दैवाने या गद्दार ने आपलं सरकार पाडलं नसतं तर कदाचित आणखी कर्ज मुक्ती केली असती. कदाचित देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री राहणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध षडयंत्र चालू आहे. नितीन गडकरी हे दुसऱ्या टर्म ला असताना मुद्दामून त्यांच्या भानगडी काढल्या . देवेंद्र फडणवीस यांना संपवण्यासाठी ही गद्दारी केली आहे. आम्ही लढू आणि तुम्हाला संपवू. शिवसेनेचे जे सहा खासदार फोडले गेले आहे त्याची चिंता कुणाला वाटायला पाहिजे असेल तर ती देवेंद्र फडणवीस यांना वाटायला पाहिजे. भाजपामध्ये जे अंतर्गत फोडाफोडी चालू आहे त्यातनच ही गद्दारी झालेली आहे. मला अभिमान वाटतो कैलास पाटीलचा, मला अभिमान वाटतो प्रवीण स्वामीचा. हा कौटुंबिक मेळावा आहे सभा नव्हे. जोपर्यंत जीवा जीव आहेत तो पर्यंत उद्धव ठाकरे तुमच्या सोबत राहील असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी धारशीवकरांना भावनिक साद घातली.