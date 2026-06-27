/उद्धव ठाकरे यांनी थेट जाहीर सभेत केली 2029 च्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या नावाची घोषणा; 6 खासदार फुटल्यानंतर पहिली सर्वात मोठा राजकीय निर्णय

shiv sena uddhav thackeray : खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. फुटलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघात जाऊन उद्धव ठाकरे पदाधिकारी,कार्यकर्ते ते सर्वसामान्य नागरिक यांच्याशी संवाद साधत आहेत.यवतमाळमध्ये जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे यांनी 2029 च्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव जाहीर केले. 6 खासदार फुटल्यानंतर पहिली सर्वात मोठी राजकीय घोषणा केली.
उद्धव ठाकरे यांनी शिंदेंसह बंडखोरांवर घणाघात केला. 'पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं तरी ठाकरे उभा आहे. आमदाराला 50 कोटी, खासदाराला किती? असा सवाल त्यांनी विचारला. 'आईची शपथ घेऊन विश्वासघात केला' 'विश्वासघात करताना आईला काय वाटलं असेल?' गद्दार लोक गद्दारांच्या कळपात गेले असा म्हणत ठाकरेंनी बंडखोर खासदारांवर प्रहार केला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी 2029 च्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव जाहीर केले.
उद्धव ठाकरेंनी सेनेचे सिद्धार्थ देवळे याना तयारी करण्याचे निर्देश दिले. देवळे तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवर निवडून आमदार व्हायचे असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवार जाहीर करून टाकला आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सिद्धार्थ देवळे हे माजी उमेदवार आहेत. 2024 ला पराभूत झाले. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना तयारी करायला सांगितली आहे. डॉ. सिद्धार्थ देवळे हे महाराष्ट्रातील वाशिम विधानसभा मतदारसंघातून येतात. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अधिकृत उमेदवार होते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. 52,000 हून अधिक मते त्यांना मिळली होती. ते दुसऱ्या क्रमांकाचे खासदार होते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या तीन दिवस आधी त्यांनी शिवसेनेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवेश केला. त्यांना थेट वाशिम मतदारसंघातून उमेदवारी मिळाली.
काही लोकांनी कोल्हे कुई सुरू केली, शिवसेना संपली, उद्धव ठाकरे फिरत नाही. राहिलेली शिवसेनेचे ताकद दाखवतो. नमक हराम गेले पण कडवट कट्टर शिवसैनिक हलला नाही. हा मतदार संघ शिवसेनेचा गड आहे. वाशिमची निर्मितीच बाळासाहेब यांनी केली
सातत्याने तुम्ही भगवा बघून निवडून दिले आधी होता त्याने गद्दारी केली मग दुसर बुजगावणे खर केले त्याने पण गद्दारी केली.आता गद्दारीला थारा नाही असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मिंद्यापासून सगळे नमक हराम हरामखोर आहेत. हे एवढे माडले आहेत की राम मंदिर लुटायला निघाले. राम मंदिराच्या मुद्यावर हे फिरत होते. बाबरी पडली हे शेपूट घालून पळाले होते. शौर्य गाजवण्याचे काम भाजप करणार नाही. पण न्यायालयाच्या आदेशाने मंदिर झाले त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सगळे आले. तेव्हा शिवसेना प्रमुख फिरले नसते तर भाजपला काळ कुत्र्यानेही विचारले नसते. राम मंदिर लुटणारी ही बाबरची औलाद नाही तर काय आहे. गद्दारी देशातील हिंदूंची आणि त्यांच्या भावनांची झाली आहे. या गद्दारांमदज्ये हिंमत आहे का लोकसभेत विचारायची. राजस्थान मध्ये चौधरी नावाचे मंत्री आहेत. इथे शेतकऱ्यांना लाभ नाही मिळाला
पण या माणसाने स्वतःच्या खात्यातून शेताला 99 लाख अनुदान फायदा करून दिला. हमीभाव पाहिजे असेल तर विधानसभेत लोकसभेत जाव लागेल. गद्दारी पचते म्हणून यांनी नमक हरामी केली. भाजपचे हिंदुत्व हे भोंदूत्व आहे आमचे हिंदुत्व हाताला काम आहे. भाजपचे हिंदुत्व माथे भडकवण्याचे. वडील चोरले तरी 9 खासदार मशालीवर निवडून दिले होते. प्रचारासाठी मी आलो होतो. तेव्हा निशाणीचा पत्ता नव्हता.
आईच्या मुलीच्या नावाने खोट बोलणार माणूस विकासासाठी गेला हे खरं वाटत का तुम्हाला? हा माणूस शेतकऱ्यांसाठी बाहेर आला का? विकास निधी हेच कारण असेल तर असे समजायचे का भाजप मध्ये गेल्यावरच विकास होईल. माझ्याकडे खासदार आहेत, आमदार आहेत कोणी त्यांच्याकडे आल्यावर ते मदत करतात. कोणत्याही पक्षाचा असल्यास तो शिवसैनिक लगेच मदत करतो.
यांना संविधान बदलायचे आहे. यांना डी लिमिटेशनचे बिल आणायचे आहे त्यामुळे खासदार फोडत आहेत. खोकेच्या खोके घेऊन गद्दाराच्या घरी जाताय मग शेतकऱ्याच्या घरी जा ना. शिवसेना आमदार खासदार यांच्या पूर्ती मर्यादित नाही मी आलोय कारण मी सांगितले आणि निवडून दिले. या सगळ्याची माफी मागायला आलो आहे. मी तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आणि वचन बद्ध आहे. संकटाच्या छताडावर उभे राहून मी पुढे जाणार आहे.