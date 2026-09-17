'गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूचं रहस्य...' उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'शपथ घेतल्यानंतर ते एकही दिवस...मला संशय'

भाजपाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूचं रहस्य कधी उलगडणार? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. गोपीनाथ मुंडे यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकही दिवस सभागृहात जाऊ शकले नाही याची खंत आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर असून यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. यावेळी त्यांनी दुष्काळ स्थितीवरुन राज्य सरकावर जोरदार टीका केली. तुम्ही राज्यकर्ते म्हणून याची कल्पना नव्हती का? कर्नाटक सरकारप्रमाणे तुम्ही तयारी का केली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली.
याआधी केलेल्या भाषणात त्यांनी म्हटलं होतं की, गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मराठवाड्याला नेता म्हणून शिल्लक ठेवायचे नाही असं यांनी ठरवले आहे. नेते मारले की तुम्ही मेंढरे मागे येतील असं त्यांना वाटते. पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत विस्तृतपणे विचारलं असता ते म्हणाले की, "त्यावेळी एक संशय व्यक्त केला होता की आपला माणूस गेला कसा? सुरुवातीला ही चर्चा होती, मात्र त्यानंतर हा विषय शांत झाला. पण त्यांच्या मृत्यूचं कारण, गूढ उलगडेलंल नाही असं मला वाटतं. मी कोणावर आरोप करत नाही".
पुढे ते म्हणाले की, "प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांचं अकाली जाणं दुर्देवी आहे. त्यांनीच भाजपाशी आमची ओळख करुन दिली. महाराष्ट्रात तरी त्यांनी भाजपाची बीजं रोवली. रथयात्रेला प्रमोदजी अग्रणी होते. मुंडे यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकही दिवस सभागृहात जाऊ शकले नाही याची खंत आहे. माझा संशय चुकीचा असू शकतो. महाराष्ट्राला न्याय देऊ शकणारा मराठवाड्याचा नेता होता, पण ते सभागृतही जाऊ शकले नाही. मला संशय नाही, फक्त रहस्य उलगडलेलं नाही, उत्तर मिळालेलं नाही असं म्हणतो. जसं अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. हे संशय आहेत त्याची चौकशी झाली पाहिजे".