टेरर फंडींगची दाखवली भीती, केली डिजिटल अरेस्ट, ५१ लाख उकळले

सतीश मोहिते, नांदेड : डिजिटल एरेस्टच्या नावाखाली फसवणूकीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच असून चक्क एका प्राध्यापकाला ठगानी गंडवले. तब्बल 51 लाख या ठगानी उकळले. पण डिजिटल एरेस्ट सारखा कुठलाही प्रकार पोलीस खात्यात नसतो. त्यामुळे अश्या तोतयांना बळी पडू नका असे आवाहन पोलीसांनी केले आहे
डिजिटल एरेस्ट बाबत जनजागृती केली जात असली तरी डिजिटल एरेस्टची भीती दाखवून पैसे उकळण्याच्या घटनात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकांना हे ठग विशेष करून लक्ष करतात. मात्र उच्च विद्याविभुषीत व्यक्तीही अश्याप्रकारच्या फसवणूकीला बळी पडताहेत. नांदेडमध्ये चक्क एका प्राध्यापकाला डिजिटल एरेस्टची भीती दाखवून गंडा घालण्यात आला. तुमच्या बँक खात्यातून टेरर फंडिंग आणि मनी लॉंड्रीन्ग करण्यात आल्याची भीती व्हिडिओ कॉल करून दाखवन्यात आली. गुन्ह्यातुन नाव काढायचे असेल तर पैश्यांची मागणी करण्यात आली. क्राईम ब्रांच चे कार्यालय दिसावे असा हुबेहूब दिखावा हे ठग करतात. नांदेडच्या प्राध्यापकाने 17 जुलै ते 24 जुलै दरम्यान या प्राध्यापकाने भीतीपोटी 51 लाख 34 हजार रुपये वेगवेगळ्या खात्यात टाकाले. अजूनही पैश्यांची मागणी सुरूच असल्याने शेवटी या प्राध्यापकाने पोलिसांकडे धाव घेतली
डिजिटल एरेस्ट सारखा कुठलाही प्रकार पोलीस खात्यात नसतो. कोणताही पोलीस कोणत्याही गुन्ह्यासाठी डिजिटल एरेस्ट करत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अश्या कोणत्याही फोन कॉलला बळी पडू नये. असा कॉल आल्यास पोलिसांशी संपर्क करण्याचे आवाहन पोलीस अधिक्षक निलाभ रोहन यांनी केले
डिजिटल एरेस्टची भीती दाखवणारे हे ठग समोरच्या व्यक्तीला एकाप्रकारे संमोहित करतात. त्यामुळे शिक्षित नागरिकही अश्या फसवणूकीला बळी पडताना दिसत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अधिक सजग राहण्याची गरज आहे