/बीडमध्ये खळबळ! विलास घुले मर्डर केसमध्ये नवा ट्विस्ट; ज्याला वाचवण्यासाठी जीव..., विवाहित महिलेशी जबरदस्ती संबंध ठेवले अन्...

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित बीड जिल्ह्यातील केज येथील हॉटेल व्यावसायिक विलास घुले प्रकरणात नवीन ट्विस्ट आला आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी धक्कादायक आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्या मित्राचा जीव वाचविण्यासाठी गेला होता त्यालाच पोलिसांनी अटक केली आहे. केज पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करत उमेश मानेला अटक केली आहे.
पोलिसांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार विलास घुलेचा मित्र उमेश मानेचं एका विवाहित महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचे समोर आलं आहे. पीडित महिलेने पोलिसांना यासंबंधात तक्रार दाखल केली. ज्या तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झालेत. उमेश हा पीडित महिलेवर वारंवार बळजबरीने शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडत होता. तसंच ही गोष्ट कोणाला सांगितलं तर तुला मारून टाकेल अशी धमकी देखील देत होता. एवढंच नाहीतर पतीला अनैतिक संबंध असल्याचे खोटं सांगण्याची धमकीही उमेशने दिली होती, असं पीडित महिलेने तक्रारीत सांगितलं. संसार वाचविण्यासाठी भीतीपोटी ही महिला गप्प होती.
पण 3 जूनला उमेशने पुन्हा पीडित महिलेला ब्लॅकमेल करत लैंगिक अत्याचार केला. दरम्यान 20 जूनच्या रात्री उमेश विलासच्या हॉटेलला आला होता. त्यावेळी पीडित महिला कुटुंबातील 8 ते 9 लोकांना घेऊन पोहोचली. उमेशला जाब विचारण्यात आला, त्यावेळी दोन्ही बाजूने वादावादी झाली. त्या लोकांनी उमेशला मारहाण करायला सुरूवात केली. त्यावेळी भांडण मिटवण्यासाठी आणि मित्राला वाचविण्यासाठी गेल्या विलासवर पीडित महिलेच्या वडिलांनी हल्ला केला. ज्यात विलासचा मृत्यू झाला.
पीडित महिलेच्या तक्रारीमुळे या हत्येप्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट आला आहे. विलास घुलेच्या कुटुंबीयांनी त्याची हत्या हा नियोजित कट असल्याचा आरोप केला आहे. तर पीडित महिलेने विलासच्या मित्रावर बलात्काराचा आरोप केल्यामुळे आता पुढे या तपासात अजून काय समोर येतं हे पाहावं लागेल.