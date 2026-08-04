गाव विकणे आहे, ग्रामस्थ त्रस्त, अभिजीत दिपकेकडे मदती हाक

महेंद्र मुधोळकर, झी 24 तास, बीड : देशाला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्ष होतायत.. देश वेगानं विकसित होतोय. मात्र असं असलं तरी देशातल्या ग्रामीण भागाचं चित्र अगदी उलट आहे. बीड जिल्ह्यातल्या वडवणी तालुक्यातलं आगार तांडा गावात मूलभूत सुविधाही नाहीत.. गावाच्या विकासासाठी योजना आखल्या गेल्या पण त्या कागदावरच राहिल्या. पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य यापासून ग्रामस्थ वंचित आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी गावच विकायला काढलंय.. पाहुयात.
ना रस्ते, ना एसटी, ना शाळा, ना आरोग्याच्या सुविधा... बीड जिल्ह्यातल्या वडवणी तालुक्यातल्या आगार तांडा गावची ही परिस्थिती.. स्वातंत्र्याला 79 वर्ष होत आली तरी या गावानं आजपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाची बस पाहिलेली नाही. गावात विकासाच्या अनेक योजना मंजूर झाल्या, पण त्या कागदावरच राहिल्या.. यासाठी गावक-यांनी गाव विकायला काढलंय, असे फलक लावलेत. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी लाक्षणिक उपोषण सुरू केलंय. पावसाळ्यात चिखल आणि ओढ्यांमुळे गावाचा संपर्क तुटतो. परिणामी शाळकरी विद्यार्थ्यांना तब्बल एक ते दीड महिना शाळा बुडवावी लागते. खेड्यापाड्यातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत नाहीय, त्यामुळे याबाबतही आवाज उठवणं गरजेचं आहे, असं आवाहन ग्रामस्थांनी सीजेपी संस्थापक अभिजित दिपकेंना केलंय.
गेल्या 40 वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, लोकप्रतिनिधी काहीच करत नाही, रस्ते नाही, शाळा नाही, आरोग्याच्या सोयी नाही, असा आरोप गावातल्या महिलांनी केलाय.
"आम्हाला आश्वासन नको, हक्काच्या सुविधा हव्यात," अशी ग्रामस्थांची ठाम भूमिका आहे.. देश अमृतकाळ साजरा करताना, आगार तांड्यासारखी गावे अजूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे निद्रिस्त प्रशासन आतातरी जागं होणार का, मूलभूत सुविधा देऊन ग्रामस्थांना न्याय देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनामुळे कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके खूप प्रसिद्ध झाला आहे. त्याने आवाज उठवल्यावर त्याला देशातील तरुणाईने साद घातली. त्याचा परिणाम म्हणून नीट परीक्षा घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. तसेच या आंदोलनामुळे सरकार तरुणाईसमोर झुकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याचा धागा धरत गावकऱ्यांनी अभिजीत दिपकेला गावात मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी मदतीची हाक दिली आहे. आमच्यासाठी आवाज उठव असेही आवाहन केले आहे.