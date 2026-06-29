/नुकसान भरपाईचे पैसे खात्यावर जमा होऊनही मिळाले नाही, चौकशी केली असता शेतकरी हादरले; हिंगोलीतील धक्कादायक प्रकार

गजानन वाणी, झी 24 तास, हिंगोली
हिंगोलीच्या कळमनुरी तालुक्यात शेतकऱ्याच्या अतिवृष्टीच्या अनुदानात घोटाळा झाल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केलाय. मूळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलून,ज्यांच्या नावावर शेतीच नाही,अशा भूमिहीन लोकांच्या नावावर परस्पर अनुदान जमा झालंय. एकाचा गट क्रमांक वापरून दुसऱ्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले.
हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात येणाऱ्या येगाव पिंपरी, पिंपरी आणि कृष्णापूर या तीन गावांमधील नदीकाठच्या आणि औंढाकाठच्या शेतकऱ्यांवर निसर्गानं 2024मध्ये मोठं संकट आणलं होतं. मुसळधार पाऊस आणि पूर परिस्थितीमुळे इथल्या शेतकऱ्यांची उभी सोयाबीनची पीकं पाण्याखाली गेली, तर अनेकांच्या शेतातील सुपीक मातीही खरडून वाहून गेली. या नुकसानीनंतर महसूल आणि कृषी सहाय्यकांनी गावात येऊन रीतसर पंचनामे केले, सर्व्हे केला आणि नुकसान भरपाईसाठी लाभार्थ्यांची यादी शासनाकडे पाठवली. नियमानुसार शासनाकडून नुकसान भरपाईचे पैसे जाहीर झाले आणि काहींच्या खात्यावर जमाही झाले. मात्र, ज्यांचं अतोनात नुकसान झालं होतं, अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झाला नाही. शेवटी संशयावरून शेतकऱ्यांनी जेव्हा स्वत: या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली, तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा मूळ गट क्रमांक दाखवून, ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही शेती नाही अशा भूमिहीन व्यक्तींच्या आणि गावाशी कोणताही संबंध नसलेल्या बाहेरील नागरिकांच्या बँक खात्यावर प्रशासनानं परस्पर लाखो रुपयांचं अनुदान जमा केलं. निव्वळ आर्थिक लाभाच्या उद्देशानं तत्कालीन शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा लाखो रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला जात आहे.
जवळपास 15 ते 20 गावांमध्ये असे प्रकार उघडकीस आले. अतिवृष्टीचे पैसे सरकारनं शेतक-यांच्या खात्यावर टाकले. पण ते पैसे शेतक-यांच्या खात्यावर आलेच नाहीत..यात कृषी विभाग, महसूल विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.
हा संपूर्ण प्रकार समोर आल्यानंतर हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेत...तसंच या अनुदान घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ केलं जाईल, अशी माहिती दिली आहे. तसंच, लाटलेली सर्व शासकीय रक्कम संबंधित दोषींकडून वसूल केली जाणार असून, या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार, अशी माहिती आहे.
कागदावरचे आकडे बदलून शेतकऱ्यांचं हसणं हिरावून घेणाऱ्या या व्यवस्थेला आता तरी पाझर फुटणार का? ज्या शेतकऱ्यांचा गट क्रमांक चोरून हे अनुदान लाटलं गेलं, त्या संपूर्ण प्रकाराची पारदर्शक चौकशी होणार का आणि सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणारे तर मालामाल झाले, पण निसर्गाच्या माऱ्यानं होरपळलेल्या त्या खऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरात त्यांचं हक्काचं अनुदान पडणार का, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.