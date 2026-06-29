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नसरापूरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जात असतानाच घडली भयानक घटना; घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

वाशिममध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र हादरला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 29, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:31 PM IST
नसरापूरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जात असतानाच घडली भयानक घटना; घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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नसरापूरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जात असतानाच घडली भयानक घटना; घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
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