/नसरापूरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जात असतानाच घडली भयानक घटना; घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

Washim Crime News : मन सुन्न करणाऱ्या नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील पीडितेला अखेर न्याय मिळाला आहे. 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार करत तिची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करणारा नराधम आरोपी भीमराव कांबळेला पुणे सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवत अवघ्या 2 महिन्यात हा निकाल दिला आहे. नसरापूरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जात असतानाच महाराष्ट्रात भयानक घटना घडली आहे. एका नराधमाने घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केला आहे. वाशिममध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरला आहे.
वाशिमच्या जऊळका पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या एका गावात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. 50 वर्षीय व्यक्तीनं 16 वर्षीय दिव्यांग मुलीच्या घरात घुसून तिचा विनायभंग केला आहे. जऊळका पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीनं कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. पोक्सोसह दिव्यांग हक्क कायदा आणि भारतीय न्याय साहितेच्या कलम 333 आणि 74 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. महादेव नारायण अवगण असे आरोपीचे नाव आहे.
16 वर्षीय दिव्यांग मुलगी घरात एकटी असताना आरोपी महादेव नारायण अवगण यानं जबरदस्तीनं घरात प्रवेश करून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करत विनायभंग केल्याचा आरोप आहे. घटनेची माहिती मिळताच जऊळका पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला अटक केली.पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दिव्यांग आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास जऊळका पोलीस करत आहेत.
चंद्रपूर शहराजवळील एका वसाहतीत 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचाराची घटना उजेडात आली आहे. घरा शेजारी राहणाऱ्या 61 वर्षीय व्यक्तीकडून अत्याचार झाल्याची आणि आरोपी सेवानिवृत्त कर्मचारी असल्याची पोलिसांची माहिती आहे. या प्रकरणात पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पडोली पोलीस या प्रकरणात पुढील तपास करत आहेत.