/वाशिममधील गाजलेल्या संतोष गोटे खून प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; 22 वर्षांनंतर पोलिसांना मोठं यश

गणेश मोहळे, वाशीम
काळ बदलतो, तंत्रज्ञान बदलतं पण कायद्याचा हात कधीच थांबत नाही. वाशिममधील 22 वर्षांपूर्वीच्या गाजलेल्या खून प्रकरणातील फरार दोषी महिला पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली आहे. मोबाईल नाही, संपर्क नाही, ओळखही बदलली पण सोशल मीडियावरचा एक फोटो तिच्यासाठी घातक ठरला.
22 वर्षे पोलिसांपासून लपून राहण्याचा प्रयत्न..नाव बदललं, राज्य बदललं, आयुष्यही बदललं पण नियतीचा एक क्लिक... सगळ्यावर भारी पडला. सोशल मीडियावरचा एक फोटो आणि फरारीचा शेवट झाला. हे प्रकरण आहे वाशिममधील 2004 च्या गाजलेल्या खून प्रकरणाचं. प्रेमसंबंध आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील वादातून संतोष गोटे यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात पंचशीला थोरात हिला अटक झाली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं. 2025 मध्ये शिक्षा कमी करून 10 वर्षांच्या कारावासाचा आदेश झाला. मात्र शिक्षा भोगण्यासाठी पंचशीला हजरच राहिली नाही. त्यामुळे तिला फरार घोषित करण्यात आलं.
पोलिसांपासून बचाव करण्यासाठी तिने गुजरात गाठलं. स्वतःची ओळख बदलली, दुसरं लग्न केलं. मोबाईल वापरणेही बंद केलं. नातेवाईकांशीही संपर्क तोडला. त्यामुळे तिचा माग काढणं पोलिसांसाठी मोठं आव्हान ठरलं. मात्र तिच्या दुसऱ्या पतीने सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका फोटोने सगळं चित्र बदललं. याच फोटोवरून पोलिसांना संशय आला. तांत्रिक तपास सुरू झाला. गोपनीय माहिती गोळा करण्यात आली आणि पोलिसांचं पथक थेट गुजरातमध्ये पोहोचलं.
देवभूमी द्वारका जिल्ह्यातील खंभाळिया गावात पंचशीला थोरात हिला ताब्यात घेण्यात आलं. तब्बल 22 वर्षांनंतर या गाजलेल्या प्रकरणातील फरार दोषी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली.
कितीही हुशारीने लपण्याचा प्रयत्न केला, ओळख बदलली ठिकाण बदललं, आयुष्य बदललं तरी कायद्याची नजर चुकली नाही. एका फोटोने 2 दशकांहून अधिक काळाचं गुपित उघड केलं आणि पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.गुन्हा कितीही जुना असो... न्यायाचा माग कधीच थांबत नाही..