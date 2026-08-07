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अभिजीत दिपकेंवर कोण ठेवतंय पाळत? कोणावर केला गंभीर आरोप जाणून घ्या

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप केलाय... अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेऊन सरकार पाळत ठेवत असल्याचा आरोप दीपके यांच्याकडून करण्यात आलाय.. नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात वयक्तीक माहिती सार्वजनीक केल्यानंतर दीपके यांनी संताप व्यक्त केलाय..

Published: Aug 07, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:42 PM IST
अभिजीत दिपकेंवर कोण ठेवतंय पाळत? कोणावर केला गंभीर आरोप जाणून घ्या
Image Credit: सरकारकडून माझ्यावर पाळत, अभिजीत दिपकेंचा आरोप

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