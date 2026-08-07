अभिजीत दिपकेंवर कोण ठेवतंय पाळत? कोणावर केला गंभीर आरोप जाणून घ्या

छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप केलाय... अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेऊन सरकार पाळत ठेवत असल्याचा आरोप दीपके यांच्याकडून करण्यात आलाय.. नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात वयक्तीक माहिती सार्वजनीक केल्यानंतर दीपके यांनी संताप व्यक्त केलाय..
नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलाय. सरकारकडून आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप दीपके यांच्याकडून करण्यात आलाय.. आपल्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारकडून अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेतली जात असल्याचा दावा दीपके यांच्याकडून करण्यात आलाय... नवी दिल्लीतील भारत मंडपममधील कार्यक्रमात वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केल्याचा गंभीर आरोप अभिजीत दिपकेंनी केलाय. अमेरिकेच्या एका AI स्टार्टअप कंपनीनं प्रात्यक्षिकादरम्यान ही खासगी माहिती मांडल्याचा दावा दीपके यांच्याकडून करण्यात आलाय...
भारत मंडपममध्ये झालेल्या 'फ्युचरक्राईम समिट 2026' दरम्यान अमेरिकेतील RESecurity या AI स्टार्टअप कंपनीने त्यांचे AI टूल्स सादर करण्यासाठी माझी माहिती प्रदर्शित केली. या परिषदेला उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने मला सांगितल्यानुसार ही घटना अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये घडली. आपल्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सरकार अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेत आहे का? असं ट्विट अभिजीत दिपके यांनी केलंय.
भाजप किंवा केंद्र सरकार अभिजीत दीपके यांच्यावर पाळत ठेवत नाही.. त्याची आम्हाला गरजही नसल्याचं म्हणत नवनाथ बन यांनी प्रत्यूत्तर दिलंय. तर कदाचित दीपके यांचे गॉडफादर असलेले अरविंद केजरीवालच दीपकेंवर पाळत ठेवत असलतील असा टोलाही बन यांनी लगावलाय.
दरम्यान अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या कुटुंबावर कारवाई केली जाईल हे सूर्यप्रकाशात सत्य असल्याचं म्हणत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी भाजपवर हल्लाबोल केलाय. जो कोणी भाजप आणि मोदींच्या कार्यपद्धतीवर बोलेल तो देशद्रोही घोषित केला जातो असंही पटोले यांनी म्हटलंय...
दुसरीकडे 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि एका पोलीस अधिकाऱ्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालीय. आपल्या निवासस्थानी भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पोलीस प्रशासनाकडून उद्धट वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत दिपके पोलीस अधिकाऱ्यांवर चांगलेच भडकले. इतकेच नव्हे तर संतप्त झालेल्या अभिजीत दिपके यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला थेट घराबाहेर जाण्यास सांगितले.
आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा करत अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. तर भाजपकडून दीपके यांचे हे दावे फेटाळून लावण्यात आलेत... त्यामुळे आगामी काळातही सीजेपी आणि बीजेपीमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचा हा सामना असाच सुरू राहणार यात कोणतीही शंका नाही..