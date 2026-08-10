'जेन झी'कडून काहीतरी...', यशस्वी जयसवालसोबतच्या अफेरबद्दल मृणाल ठाकूर स्पष्टच बोलली; 'तुम्ही लोक इतके...'

भारतीय क्रिकेट आणि मनोरंजन क्षेत्राचं नातं फार जुनं आहे. अगदी सैफ अली खानचे वडील मन्सूर अली खान पतौडी आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांचं लग्न असो किंवा अगदी विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माची जोडी असो अनेकदा क्रिकेटपटूंनी अभिनेत्रीसोबत लग्न केल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळेच अनेकदा अभिनेत्रींची नावं क्रिकेटर्ससोबत जोडली जातात. मागील काही दिवसांपासूनच अशीच चर्चा मूळची जळगावची असलेली आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या कामाची छाप उमटवणारी अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि भारतीय संघातील आघाडीचा तरुण फलंदाज यशस्वी जयसवाल यांचं प्रेमप्रकरण सुरु असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र आता या कथित प्रेमप्रकरणावर स्वत: मृणाल थेट बोलली आहे.
खरं तर 34 वर्षीय मृणाल आणि यशस्वीच्या वयामध्ये 10 वर्षांचं अंतर आहे. पण जुलै महिन्यामध्ये या दोघांना एकाच वेळी मुंबईतील वांद्रे पश्चिम येथील बूजी कॅफेमध्ये (Boojee Cafe) पापाराझींनी पाहिलं. त्यासंदर्भातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये यशस्वी जयसवाल कॅफेतून बाहेर पडताना दिसतो, तर मृणाल ठाकूर आतच असून ती थोड्या वेळाने कॅफेबाहेर पडताना दिसते. विशेष म्हणजे दोघेही केवळ एकाच वेळी या कॅफेत होते. दोघे एकत्र बोलताना, हातात हात घालून किंवा रोमँटिक पद्धतीने बाहेर पडताना दिसले नाहीत. तरीही सोशल मीडियावर अनेकांनी हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मृणाल आणि यशस्वी एकमेकांना डेट करत असल्याची, त्यांच्या अफेरची अफवा पसरवली.
मृणाल आणि यशस्वी या दोघांच्या कथित अफेरची चर्चा सोशल मीडियावर रंगलेली असताना याचसंदर्भातील एका व्हायरल क्लिपवर मृणालनं थेट कमेंट केली आहे. ज्याचा स्क्रिनशॉर्ट व्हायरल झाला आहे. मृणालनं तिचं यशस्वीसोबत अफेअर असल्याची चर्चा करणाऱ्यांना चांगलंच झापलं आहे. मृणालनं कमेंटमध्ये लिहिलंय, "ब्रो रिलॅक्स... आम्ही एकत्र कुठे आहोत दाखव? तुम्ही लोक इतके शिकलेले असूनही अशा अफवांवर विश्वास कसा काय ठेवता यार?" असा सवाल विचारला आहे. एवढ्यावरच न थांबता तिने पुढे, "देशात एवढं काय काय होत आहे. 'जेन झी'कडून काहीतरी शिका आणि चांगल्या मुद्द्यांवर व्हिडीओ बनवा. त्यांना याहून जास्त व्ह्यूज मिळतील," असा टोला लगावला आहे.
मृणाल ही मराठी असून तिचे मराठी बोलतानाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अहिराणी भाषाही मृणाल उत्तम बोलते. मृणालने 'सुपर 30', 'बाटला हाऊस', 'जर्सी', 'सीता रामम' सारख्या सिनेमामधून आपल्या कामाचा ठास उमटवला असून तिचं नाव अनेकांसोबत जोडलं जातं. मात्र तिने कधीही याबद्दल उघडपणे भाष्य केलेलं नाही. मात्र यशस्वीसारख्या वयाने लहान असलेल्या तरुणासोबत नाव जोडल्याने न राहून मृणालने सोशल मीडियावरील कमेंट सेक्शनमधून आपलं खोचक मत मांडत विषयावर पडदा टाकला आहे.