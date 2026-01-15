मलायकाची हर्ष मेहतासोबत डेटिंगच्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया ;अर्जुन कपूरला आयुष्यातील खास भाग म्हटलं

बॉलीवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा, ज्या तिच्या फिटनेस आणि ग्लॅमरस शैलीसाठी ओळखल्या जातात, गेल्या वर्षी डायमंड व्यावसायिक हर्ष मेहतासोबत मुंबईतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसल्या होत्या. त्यानंतर मलायका आणि हर्ष यांच्यात डेटिंग सुरु असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. अनेक चांगले आणि वाईट किव्हा तर्क-वितर्क सांगणारे संदेश वायरल झाले, आणि अनेक रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले की मलायका अर्जुन कपूरसोबतचा ब्रेकअप झाल्यानंतर हर्षला डेट करत आहेत. यावर मलायका अरोराने अखेर प्रतिक्रिया दिली आहे आणि तिने या सर्व अफवांना नाकारलं आहे.
नम्रता झकारियाच्या शोमध्ये मलायका अरोराने तिच्या भूतकाळावर आणि विशेषत: अर्जुन कपूरबद्दल उघडपणे विचारले असता, ती म्हणाली, 'अर्जुन कपूर माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. काहीही झाले तरी तो माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.' यावर ती आणखी पुढे म्हणाली, 'मला माझ्या भूतकाळाबद्दल किंवा भविष्याबद्दल जास्त बोलायचं नाही. याबद्दल आधीच खूप काही लिहिले आणि दाखवले गेले आहे. माझे वैयक्तिक आयुष्य सतत चर्चेचा विषय बनले आहे आणि मला त्याबद्दल बोलायला आवडत नाही.'
मलायका आपल्या भूतकाळाबद्दल शांत राहण्याची इच्छा दर्शवित आहे. ती म्हणाली की, त्यांचं वैयक्तिक जीवन फक्त त्यांच्यापुरते असावे आणि ते सार्वजनिक चर्चेचा भाग होऊ नये, यासाठी ती सतत प्रयत्नशील आहे.
हर्ष मेहतासोबतच्या डेटिंगच्या अफवांवर मलायका शांतपणे प्रतिक्रिया दिली. तिने म्हटले, 'लोकांना बोलायला आवडतं. जर तुम्ही कोणासोबत बाहेर गेला, तुम्ही दिसला किंवा भेटला, तर ते लगेच चर्चेचा विषय बनते. मी या गोष्टींना हवाही देऊ इच्छित नाही. मी असा काहीही करायला इच्छित नाही कारण त्याचा खरोखर काही फायदा होणार नाही.' तिने आणखी सांगितलं, 'विश्वास ठेवा, मी जेव्हाही कुणाबरोबर बाहेर पडले आहे, मग तो जुना मित्र असो, विवाहित मित्र असो किंवा कोणीही असो, माझं नाव लगेच त्या व्यक्तीशी जोडले जातं. आणि या सगळ्यावर आम्ही हसतो आणि विनोद करतो.'
मलायका आणि हर्ष यांच्या नात्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक अफवांचे वादळ उठले होते. काही रिपोर्ट्समध्ये हे देखील सांगितले गेले की अर्जुन कपूरसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर मलायका हर्ष मेहतासोबत डेट करत आहेत. मात्र मलायका या सर्व अफवांपासून दूर राहून तिने आपल्या जीवनात या अफवा फार महत्त्वाच्या नसल्याचे सांगितले आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात, मलायका अरोराला मुंबईत एनरिक इग्लेसियसच्या कॉन्सर्टमध्ये हर्ष मेहतासोबत पाहिले गेले होते. हर्ष मेहता, जो 33 वर्षांचा एक डायमंड व्यापारी आहे, त्यानंतर एक-दोन आणखी प्रसंगी मलायकासोबत दिसला. त्याचवेळी, सोशल मीडियावर या दोन व्यक्तींच्या नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली, आणि अनेक वापरकर्त्यांनी त्यांना जोडले.
मलायका अरोराने या सर्व चर्चांना थांबवण्यासाठी शांतिकारणी भूमिका घेतली आहे. तिने सांगितलं की, तिच्या व्यक्तिगत आयुष्याची कदर केली जावी आणि हे सर्व केवळ एक अफवा असल्याचे स्पष्ट केले. तिच्या या प्रतिक्रिया आणि किमान व्यक्तिगत जीवनाबद्दलची पारदर्शिता ही त्याच्या फॅन्स आणि जनतेत एक सकारात्मक संदेश देणारी आहे.
मलायका अरोरा आणि हर्ष मेहताच्या संबंधांबद्दलच्या अफवांवर तिच्या स्पष्ट प्रतिक्रिया दिल्याने या चर्चेला समापन मिळालं आहे. ती आणि अर्जुन कपूर यांच्या संबंधांबद्दलही तिने स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांचे आयुष्य एकमेकांच्या अभिमानाचा भाग आहे. याशिवाय, तिने तिच्या व्यक्तिगत जीवनात शांतता आणि स्थिरता राखण्याची महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.