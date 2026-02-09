विक्रांत मॅस्सीने व्यक्त केला संताप: रामायणातून काढल्याची बातमी चुकीची; पोस्ट हटवली, राघव जुयालने रिप्लेस केले असल्याचा दावा !

नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण: भाग-1' हा चित्रपट मोठ्या स्टारकास्टमुळे सतत चर्चेत आहे. याच दरम्यान, अभिनेता राघव जुयालने विक्रांत मॅस्सीला चित्रपटातून रिप्लेस केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या रिप्लेसमेंटच्या बातम्यांवर आता विक्रांत मॅस्सीने मौन सोडले आहे. त्याचे म्हणणे आहे की या बातम्या निराधार आहेत, कारण तो या चित्रपटाचा आधीही भाग नव्हता.
राघव जुयालने रिप्लेस केल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर विक्रांत मॅस्सीने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम स्टोरीच्या स्टोरी सेक्शनमध्ये लिहिले, 'ठीक आहे, सर्व काही स्पष्ट करण्यासाठी मला सांगायचे आहे की मी कधीही या चित्रपटाचा भाग नव्हतो. मी नाही, आणि कधीच नव्हतो. इतके बेजबाबदार मीडिया कव्हरेज, तेही 'प्रतिष्ठित' म्हणवल्या जाणाऱ्या मीडिया हाऊसेसकडून, खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.'
पुढे अभिनेत्याने लिहिले, तरीही, रामायण चित्रपटासाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मी नक्कीच तिकीट विकत घेऊन तो चित्रपटगृहात पाहायला जाईन.'
मीडिया कव्हरेजवर संतापून केलेल्या या पोस्टच्या अवघ्या एका तासानंतरच विक्रांतने आपली पोस्ट डिलीट केली आहे.
अलीकडेच, व्हरायटीच्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की नितेश तिवारीच्या रामायण चित्रपटात राघव जुयाल लंकेश रावण म्हणजेच यशचा मुलगा मेघनाद (इंद्रजीत) ची भूमिका साकारणार आहे. यानंतर अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जाऊ लागला की, आधी ही भूमिका विक्रांत मॅस्सी साकारणार होता, त्यामुळे राघव जुयालने त्याला रिप्लेस केले आहे.रामायणाची कास्टिंग कशी असेल?
चित्रपट रामायण: भाग-1 मध्ये रणबीर कपूर भगवान श्री रामाची भूमिका साकारत आहे, तर अभिनेत्री सई पल्लवी माता सीतेच्या भूमिकेत आहे. केजीएफ स्टार यश चित्रपटात लंकेश रावणाची आणि सनी देओल भगवान हनुमानाची भूमिका साकारत आहे. तर अभिनेता रवी दुबे लक्ष्मणाची भूमिका साकारत आहे.
याशिवाय, अभिनेत्री काजल अग्रवाल मंदोदरीच्या आणि रकुल प्रीत सिंग सूर्पणखेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपट रामायण 6 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.