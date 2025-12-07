'क्लिनिक प्लस'च्या जाहिरातीत दिसणारी छोटी मुलगी 'धुरंदर'ची हिरोईन; रणवीर सिंगसोबत हॉट रोमान्स, नेटवर्थ 100,000,000 रुपये

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धुरंदर चित्रपट सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. 'क्लिनिक प्लस'च्या जाहिरातीत दिसणारी छोटी मुलगी 'धुरंदर'ची हिरोईन आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 7, 2025, 09:21 PM IST
Dhurandhar Actress Sara Arjun: 'धुरंदर' चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटात तगडी स्टारकास्ट यामुळे चित्रपट सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतल आहे. या सोबतच चित्रपटाची हिरोईन देखीस चांहलीच चर्चेत आली आहे. 'क्लिनिक प्लस'च्या जाहिरातीत दिसणारी छोटी मुलुगी 'धुरंदर'ची हिरोईन आहे.  रणवीर सिंगसोबत हॉट रोमान्स करत आहे. सारा अर्जुन असे या अभिनेत्रीचे नाव आहे. 

अवघ्या 20 व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत इतकी महत्त्वाची ओळख मिळवणे सोपे नाही. मात्र, सारा अर्जुनने अगदी लहान वयातच स्वतःसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 20 वर्षीय सारा अर्जुनने वयाच्या 18 महिन्यांच्या वयात तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.  ती देशातील सर्वात श्रीमंत बाल कलाकारांपैकी एक बनली. साराने 100 हून अधिक जाहिरात चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. सारा अर्जुन आता रणवीर सिंग अभिनीत मोठ्या बजेटच्या धुरंधर चित्रपटात झळकली आहे.

रणवीर सिंगच्या "धुरंधर" चित्रपटातील अभिनेत्री सारा अर्जुनची सर्वत्र चर्चा होत आहे. 2005 मध्ये जन्मलेली सारा फक्त 20 वर्षांची आहे. साराचे वडील एक चित्रपट अभिनेते आहेत आणि त्यांनी सिक्रेट सुपरस्टार, थलाईवी, रईस आणि ब्लॅक फ्रायडे सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. साराने अवघ्या 18 महिन्यांची असताना एका जाहिरातीच्या शूटिंगद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले आणि वयाच्या सहाव्या वर्षी ती 100 हून अधिक जाहिरातींमध्ये दिसली. सारा "क्लिनिक प्लस गर्ल" म्हणूनही ओळखली जाते. साक्षी तन्वर सोबतची तिची 'क्लिनिक प्लस' ची जाहिरात खूपच लोकप्रिय झाली. 

साराने 2011 मध्ये देवी तिरुमगल या तमिळ चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर ती 404, एक थी दयान, जय  हो आणि जज्बा सारख्या बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसली. 2022 मध्ये, सारा, मणिरत्नम यांच्या 'पोन्नियिन सेल्वन' या चित्रपटात ऐश्वर्या राय बच्चनच्या बालपणीच्या भूमिकेसाठी चर्चेत आली. या चित्रपटाने सारा अर्जुनला जगभरात ओळख मिळवून दिली.

सारा अर्जुनची एकूण संपत्ती

सारा अर्जुनने बालकलाकार म्हणून चित्रपटांमध्ये बरीच प्रसिद्धी मिळवली होती, परंतु आता, 20 व्या वर्षी, ती एक सुंदर आणि प्रतिभावान अभिनेत्री म्हणून चर्चेत आली आहे.  "धुरंधर" सारख्या मोठ्या चित्रपटात काम करण्याची संधी तिला मिळाली आहे. "धुरंधर" मध्ये साराची रणवीर सिंगसोबत छान केमिस्ट्री जुळून आली आहे. दोघांचे रोमँटिक सीन चर्चेत आले आहेत. या चित्रपटासाठी सारा अर्जुनचे कौतुक होत आहे. साराची एकूण नेटवर्थ सुमारे 10 कोटी आहे. 

 

