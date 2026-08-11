/CINTAA मध्ये मोठा वाद! 11 सदस्यांचा राजीनामा, पद्मिनी कोल्हापुरे आणि पूनम ढिल्लोंवर गंभीर आरोप

CINTAA News: सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशन म्हणजेच CINTAA मध्ये अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. संस्थेच्या कार्यकारी समितीतील तब्बल 11 सदस्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. या सदस्यांनी संस्थेच्या सध्याच्या नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त करत नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. राजीनामा देणाऱ्या सदस्यांनी अध्यक्ष पूनम धिल्लन आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद्मिनी कोल्हापुरे यांच्यावर निर्णय प्रक्रियेत इतर सदस्यांना पुरेसा सहभाग न दिल्याचा आरोप केला आहे. CINTAAच्या महासचिव उपासना सिंग यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत राजीनाम्याची पुष्टी केली आहे.
उपासना सिंह यांनी ANIला दिलेल्या माहितीनुसार, राजीनामा देणाऱ्या 11 सदस्यांपैकी आठ जण कार्यकारी समितीवर निवडून आलेले सदस्य होते. या आठ सदस्यांमध्ये हेमंत पांडे, मुकेश ऋषी, साहिला चड्ढा, हेतल परमार, पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, विकास वर्मा आणि दीपक पाराशर यांचा समावेश आहे. उपासना सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या सदस्यांनी राजीनाम्यासोबतच आपली कारणे आणि संस्थेच्या कामकाजासंदर्भातील तक्रारीही सादर केल्या आहेत.
सामूहिक राजीनामा पत्रात सदस्यांनी संस्थेच्या कामकाजात सामूहिक निर्णय, सल्लामसलत आणि संविधानानुसार काम करण्याच्या प्रक्रियेचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, CINTAAच्या कामकाजाचा मोठा भाग हळूहळू पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लों आणि कार्यकारी समितीतील काही निवडक सदस्यांपुरता मर्यादित झाला होता. तसेच, पूनम ढिल्लों यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय इतर कार्यकारी सदस्यांशी चर्चा न करता घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक ई-मेल आयडीवरून अधिकृत संदेश पाठवणे आणि कार्यकारी समितीची पूर्वपरवानगी न घेता इंडस्ट्रीशी संबंधित संस्थांशी CINTAAच्या अधिकृत ई-मेलवरून संवाद साधण्याचा निर्णय यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
उपासना सिंह यांनी सांगितले की, राजीनामा देणाऱ्या सदस्यांनी पद्मिनी कोल्हापुरे आणि पूनम ढिल्लों या दोघींवर पदाचा योग्य पद्धतीने वापर न केल्याचे आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतर सदस्यांच्या मतांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नव्हते. तसेच काही कलाकारांना कारणे दाखवा नोटीस देताना योग्य प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, सदस्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये योग्य चर्चा न करता बदल करणे आणि काही कलाकारांचे सदस्यत्व कार्ड पूर्वसूचना न देता रद्द करणे, असेही आरोप करण्यात आल्याचे उपासना सिंह यांनी सांगितले. काही सदस्यांनी यापूर्वीही राजीनामा दिला होता; मात्र ते राजीनामे स्वीकारण्यात आले नव्हते, असाही दावा करण्यात आला आहे.
CINTAAच्या अधिकृत कामकाजासाठी वैयक्तिक ई-मेल आयडीचा वापर केला जात असल्याच्या मुद्द्यावरही उपासना सिंह यांनी आक्षेप घेतला आहे. संस्थेतील अधिकृत संवादासाठी अधिकृत ई-मेलचा वापर व्हावा, जेणेकरून सर्व पत्रव्यवहाराची योग्य नोंद आणि पारदर्शकता कायम राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उपासना सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या संस्थेशी अधिकृत पत्रव्यवहार करताना वैयक्तिक ई-मेलऐवजी संस्थेच्या अधिकृत ई-मेलचा वापर करणे अपेक्षित आहे. वैयक्तिक ई-मेलवरून होणाऱ्या संवादामुळे कामकाजातील पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण वादात CINTAAकडूनही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सुविज्ञ विद्यार्थी यांनी कार्यकारी समिती बरखास्त झाल्याच्या चर्चेला फेटाळून लावले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, CINTAAची कार्यकारी समिती बरखास्त झालेली नाही आणि असा दावा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. CINTAAच्या संविधानानुसार, कार्यकारी समितीतील 50 टक्क्यांहून अधिक निवडून आलेल्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्यासच समिती बरखास्त होऊ शकते, असा दावा वकिलांकडून करण्यात आला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही अट पूर्ण झालेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजीनामा देणाऱ्या सदस्यांच्या जागी निवडणुकीत पुढील क्रमांकावर असलेल्या सदस्यांना समितीत घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the resignation of CINTAA members, Cine and TV Artistes Association (CINTAA) General Secretary Upasana Singh says, "Eleven of our members have resigned. Eight of them are elected members... They submitted their resignation to me. I was the General… pic.twitter.com/OG5VyKREF2— ANI (@ANI) August 9, 2026
मात्र, उपासना सिंह यांनी CINTAAच्या संविधानातील तरतुदीचा वेगळा अर्थ मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निम्मे किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य राजीनामा देतात, अशा परिस्थितीत कार्यकारी समिती बरखास्त होण्याची तरतूद आहे. राजीनामा देणाऱ्या सदस्यांची इच्छा आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेवर रजिस्ट्रारने देखरेख ठेवावी आणि नव्या निवडणुका योग्य पद्धतीने पार पाडल्या जातील याची खात्री करावी. त्यामुळे CINTAAमधील हा वाद आता केवळ राजीनाम्यापुरता मर्यादित न राहता संस्थेच्या कामकाजाची पद्धत, निर्णय प्रक्रिया आणि आगामी निवडणुकांपर्यंत पोहोचला आहे.