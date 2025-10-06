English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
133000000000 रुपयांची बक्कळ संपत्ती असलेला बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, ना अभिनेता, ना दिग्दर्शक, मग एवढा पैसा कामावला कसा?

ना अभिनेता, ना दिग्दर्शक तरीही बॉलीवूडमधीलएका व्यक्ती 133000000000 रुपयांच्या संपत्तीचा मलक आहे. जाणून घेऊया  त्याने हा पैसा कमावला. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 6, 2025, 08:42 PM IST
Producer Beat Shah Rukh Khan Become Bollywood Richest Man : हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जाहीर झाली आहे.  ज्यामध्ये शाहरुख खानला सर्वात श्रीमंत अभिनेता म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे 1.4अब्ज डॉलर म्हणजेच 12,490 कोटी इतकी होती. जुही चावला 7,790  कोटींच्या एकूण संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर होती आणि हृतिक रोशन 2,160 कोटींच्या एकूण संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकावर होती. पण आता हे कलाकार नाही तर एक असा व्यक्ती  बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे. ज्याने कधीचच अभिनय केला नाही. किंवा दिग्दर्शनही केले नाही. 133000000000 रुपयांची बक्कळ संपत्ती असलेला हा बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण आहे जाणून घेऊया. 

बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची संपत्ती  1.5 अब्ज डॉलर असल्याचे आहे. म्हणजेच त्याने किंग खानलाही मागे टाकले आहे. या व्यक्तीने कधीही अभिनय, दिग्दर्शन किंवा चित्रपटात काम केलेले नाही. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 आणि फोर्ब्सनुसार, हिंदी चित्रपट उद्योगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती रॉनी स्क्रूवाला नावाचा निर्माता आणि उद्योगपती आहे. त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे 1.5 अब्ज किंवा  13,300 कोटी इतकी आहे. संपत्तीच्या बाबतीत त्याने शाहरुख खानला मागे टाकले आहे.

टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार आणि आदित्य चोप्रा हे दोन सर्वात यशस्वी चित्रपट निर्माते आहेत, त्यांची एकूण संपत्ती  8,000- 10,000 कोटी आहे, परंतु त्यांची नावे यादीत नाहीत. शिवाय, अमिताभ बच्चन, ज्यांनी बरीच संपत्ती जमवली आहे, ते  1,630  कोटींच्या एकूण संपत्तीसह पाचव्या क्रमांकावर आहेत, त्यानंतर करण जोहर 1,880  कोटींच्या एकूण संपत्तीसह चौथ्या क्रमांकावर आहेत.

1980 च्या दशकात रॉनी स्क्रूवालाने टूथब्रश बनवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 1990 मध्ये यूटीव्हीची स्थापना केली, जी सुरुवातीला एक टीव्ही स्टुडिओ होती आणि नंतर ती चित्रपट निर्मिती कंपनी बनली. याद्वारे त्यांनी "लक्ष्य," "स्वदेश," "रंग दे बसंती," "जोधा अकबर," आणि "फॅशन" सारखे चित्रपट तयार केले. 2012 मध्ये यूटीव्हीने डिस्नेसोबत अब्ज डॉलर्सचा करार केला आणि त्यानंतर निर्मात्याने आरएसव्हीपी मूव्हीजची स्थापना केली, ज्याने "केदारनाथ," "उरी," आणि "सॅम बहादूर" सारखे चित्रपट तयार केले. असे म्हटले जाते की रॉनी स्क्रूवालाचे अर्धे उत्पन्न त्याच्या इतर व्यवसायांमधून येते.

FAQ

1 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५ नुसार बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेता कोण आहे?
 शाहरुख खान हा बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत अभिनेता म्हणून घोषित झाला आहे. त्याची एकूण संपत्ती अंदाजे १.४ अब्ज डॉलर (१२,४९० कोटी रुपये) इतकी आहे.

2 बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती कोण आहे आणि त्याची संपत्ती किती?
बॉलीवूडमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती रॉनी स्क्रूवाला हे आहेत, जे एक निर्माता आणि उद्योगपती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे १.५ अब्ज डॉलर (१३,३०० कोटी रुपये) इतकी आहे. त्यांनी शाहरुख खानलाही मागे टाकले आहे.

3 रॉनी स्क्रूवालाने कधी अभिनय किंवा दिग्दर्शन केलेले नाही, तरी ते इतके श्रीमंत कसे झाले?
रॉनी स्क्रूवाला हे चित्रपट निर्माते आहेत. १९८० च्या दशकात त्यांनी टूथब्रश बनवण्यास सुरुवात केली. १९९० मध्ये यूटीव्हीची स्थापना केली, ज्याने 'लक्ष्य', 'स्वदेश', 'रंग दे बसंती', 'जोधा अकबर' आणि 'फॅशन' सारखे चित्रपट तयार केले. २०१२ मध्ये डिस्नीसोबत अब्ज डॉलर्सचा करार झाला आणि नंतर आरएसव्हीपी मूव्हीजद्वारे 'केदारनाथ', 'उरी' आणि 'सॅम बहादूर' सारखे चित्रपट तयार केले. त्यांचे अर्धे उत्पन्न इतर व्यवसायांमधून येते.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

