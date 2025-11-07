'दर आठवड्याला 14 लाख…!' राजेश खन्ना-देवानंदही मागे टाकलं या मराठी अभिनेत्रीने

टेलिव्हिजनवर काम करणारे कलाकार प्रेक्षकांच्या हृदयात कायम स्मरणीय ठरतात. त्यांच्या अभिनयाची ताकद, स्मितहास्य आणि संवादप्रदर्शन या सगळ्यांमुळे प्रेक्षक त्यांच्याशी जोडले जातात. 90च्या दशकात टेलिव्हिजनवर अशीच एक मराठमोळी अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवून गेली रेणुका शहाणे. रेणुका शहाणेला खऱ्या अर्थाने प्रसिद्धी मिळाली ती ‘सुरभी’ या हिट टेलिव्हिजन शोमुळे. त्या काळी टेलिव्हिजनवर अनेक कार्यक्रम चालत होते, पण ‘सुरभी’ हा शो प्रेक्षकांच्या दृष्टीने वेगळाच होता. त्याची लोकप्रियता एवढी होती की चाहत्यांकडून एका आठवड्याला 14 लाख चिठ्ठ्या मिळत होत्या. या चिठ्ठ्यांमधून प्रेक्षक त्यांच्या आवडीनिवडी, प्रतिक्रिया आणि कौतुक व्यक्त करत होते.
शोमध्ये रेणुका शहाणे आणि सह-कलाकार सिद्धार्थ काक प्रेक्षकांकडून आलेल्या चिठ्ठ्या वाचत आणि त्यांना उत्तरे देत. या संवादाने प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधल्यासारखा अनुभव निर्माण झाला आणि शो अत्यंत लोकप्रिय ठरला. ‘सुरभी’ जवळपास दहा वर्षे चालला आणि या काळात रेणुका शहाणेला ‘टेलिव्हिजनची राणी’ म्हणून ओळख मिळाली. ‘सुरभी’शिवाय रेणुका शहाणे यांनी ‘पीसी आणि मौसी’, ‘सर्कस’, ‘लाइफलाइन’ अशा अनेक टीव्ही शोमध्ये काम केले. तिच्या अभिनयाची लोकप्रियता हिंदी सिनेमातही पाहायला मिळाली. ती ‘हम आपके हैं कौन’ या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिनेमात पूजा भाभीच्या भूमिकेत दिसली, जी आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत ताजी आहे.
रेणुका शहाणे यांनी मराठी सिनेमातही आपली छाप सोडली आहे. त्यांच्या करिअरची सुरुवात ‘सुनबाईचा भाऊ’ या मराठी चित्रपटातून झाली, पण खरी ओळख आणि घराघरांत पोहोचणारा प्रसिद्धीचा झोका ‘सुरभी’मुळे मिळाला. त्या काळी सोशल मिडिया नव्हतं, त्यामुळे चाहत्यांचे कौतुक चिठ्ठ्यांमधून प्रकट होत असे, आणि त्यात १४ लाख चिठ्ठ्यांचा उल्लेख त्याच्या लोकप्रियतेचा परिचायक ठरतो. लग्नानंतर रेणुका शहाणे यांनी काही काळ इंडस्ट्रीतून ब्रेक घेतला, पण आता ती पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तिचा आगामी मराठी सिनेमा ‘उत्तर’ लवकरच प्रदर्शित होणार असून, या सिनेमाचा पहिला टीझर नुकताच रिलीज झाला आहे. चाहत्यांमध्ये या सिनेमाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली असून, रेणुका शहाणे पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यास सज्ज आहे.
