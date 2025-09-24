English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
55 वर्षांपूर्वीचा 'तो' चित्रपट, फ्लॉप करण्यासाठी निर्मात्यांनीच रचलेला कट, अभिनेत्याला विकावी लागली होती संपत्ती

Biggest Flop Film Mera Naam Joker: राज कपूर यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेला चित्रपट सर्वात फ्लॉप ठरला होता.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 24, 2025, 04:21 PM IST
Biggest Flop Film Mera Naam Joker: संगमला मिळालेल्या भरघोस यशानंतर राज कपूर त्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या मेरा नाम जोकरबाबत फारच उत्साही होते. त्यांची इच्छा होती की हा चित्रपट फक्त भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील प्रदर्शित व्हावा. त्यासाठी त्यांनी चित्रपटाची कथा, दिग्दर्शक, अभिनय आणि एडिटिंग सगळं काही स्वतःच केलं. शोमॅन राज कपूर यांनी या चित्रपटासाठी संपूर्ण मेहनत घेतली भरपूर पैसा लावला होता. मात्र तरीही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता.

राज कपूर यांच्यासाठी हा फार मोठा धक्का होता. हा चित्रपट फ्लॉप ठरल्यानंतर ते पूर्णपणे खचले होते. पण तुम्हाला माहितीये का मेरा नाम जोकर खरं तर फ्लॉप ठरलाच नव्हता. तर फ्लॉप करण्याचा कट रचण्यात आला होता. राज कपूर यांचे नाव इतके लोकप्रिय होते की त्यांचे चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या दिवशी कोणी दुसरा चित्रपट प्रदर्शित करण्याची हिम्मत करत नव्हती. मात्र मेरा नाम जोकर प्रदर्शित झाल्यावर चित्र वेगळे होते. हा चित्रपट फ्लॉप झाल्यानंतर राज कपूर यांना 2-3 कोटींचे नुकसान झाले होते. 

आजच्या तुलनेत ही रक्कम 100 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. चित्रपट समीक्षक राज शेखर यांनी खुलासा केला होता की, चित्रपट फ्लॉप होण्याचे कारण चित्रपटाची कथा नव्हे तर इंडस्ट्रीतील काही निर्मात्यांचा प्लान होता. त्यांच्या मते, राज कपूर या चित्रपटासाठी इतके उत्सुक होते की ते सतत चित्रपटाची तारिख बदलत होते. यामुळं इतर निर्मात्यांचे चित्रपट अडकले होते आणि चित्रपट लॉबी हैराण झाली होती. राज कपूर यांना अद्दल शिकवण्यासाठी त्यांनी एक कट रचला. जेव्हा मेरा नाम जोकर रिलीज झाला तेव्हा काही निर्मात्यांनी अॅडव्हान्समध्ये तिकीट खरेदी केली होती.  

त्याचा परिणाम असा झाला की, सिनेमागृहाबाहेर लोक रांगेत उभे होते. मात्र थिएटरच्या आत फक्त काही लोकच बसलेले असायचे आणि बाकी सीट खालीच असायच्या. त्यानंतर त्या लोकांनी बाहेर येऊन प्रेक्षकांमध्ये अफवा पसरवली की चित्रपट चांगला नाहीये. नंतर हळूहळू चित्रपटाबद्दल निगेटिव्ह कमेंट लोकांपर्यंत पोहोचत गेला आणि मेरा नाम जोकर फ्लॉफ ठरवण्यात आला. चित्रपटाबाबत अनेक गैरसमज पसरवण्यात आले त्यामुळं जनतेची दिशाभूल झाली. याचा चित्रपटाच्या बिझनेसवर मोठा परिणाम झाला आणि शोमॅन राज कपूर यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले. 

चित्रपट अयशस्वी ठरल्यानंतर राज कपूर यांना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर अनेक महिने व वर्ष त्यांनी चित्रपट करण्याची हिम्मतच केली नाही. त्यांच्या चित्रपटाबाबत रचण्यात आलेल्या कटाबाबत त्यांमा माहितच नव्हती. जेव्हा त्यांना खरं कारण समजले तेव्हा त्यांनी पण केला की त्या निर्मात्यांना धडा शिकवणार आणि करिअर पुन्हा उभे करणार. त्यांनी मुलगा ऋषि कपूर यांना लाँच करण्यासाठी बॉबी बनवण्याचा निर्णय घेतला.

यावेळी राज कपूर यांनी नवी रणनिती आखली. त्यांनी चित्रपटाची गाणी सगळ्यात आधी रेडिओवर रिलीज करण्यात आली होती आणि कॅसेट लोकांना मोफत वाटण्यात आल्या होत्या. याची गाणी इतकी लोकप्रिय झाली की चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच लोकांमध्ये क्रेज निर्माण झाली होती. बॉबी ब्लॉकबस्टर ठरला होता आणि ऋषि कपूर यांचे करिअरला बूस्टर मिळाला. राज कपूरदेखील या चित्रपटामुळं पुन्हा एकदा यशस्वी ठरले होते. दरम्यान मेरा नाम जोकर चित्रपट बनवण्यासाठी 6 वर्षांचा कालावधी लागला होता आणि हा चित्रपट 4 तासांचा असून 2 इंटरव्हल होता.

भारत