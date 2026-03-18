English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
44 वर्षांआधीचा 'हा' बोल्ड चित्रपट आठवतोय? धमक्यांचे कॉल अन् 34 FIR नंतरही केला होता प्रदर्शित

Bollywood Controversial Movie: 1982 साली प्रदर्शित झालेला एक चित्रपट देशभरात चर्चाचा विषय बनला होता. अत्यंत संवेदनशील विषय हाताळल्यामुळे या चित्रपटावर एकूण 34 कोर्ट केस दाखल झाले होते. नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 11:27 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Controversial Movie: 1982 साली प्रदर्शित झालेल्या एका चित्रपटाने देशभरात खळबळ उडवली होती. संवेदनशील विषय हाताळल्यामुळे या चित्रपटावर एकूण 34 कोर्ट केस दाखल झाले होते. सुरुवातीला या चित्रपटाचे नाव काही वेगळे ठेवले जाणार होते, मात्र नंतर ते बदलण्यात आले. चित्रपट प्रदर्शित होताच अनेक ठिकाणी विरोध, आंदोलन आणि वाद सुरू झाले. तरीही या सगळ्या गोंधळातही प्रेक्षकांनी चित्रपटाला मोठा प्रतिसाद दिला. या चित्रपटामुळे मुख्य अभिनेत्री अचानक चर्चेत आली आणि रातोरात प्रसिद्ध झाली. 'या' चित्रपटाचं नाव सांगा पाहू...

Add Zee News as a Preferred Source

वादामुळे चर्चेत आलेला सिनेमा

निकाह हा बीआर चोपड़ा यांनी निर्माण केलेला चित्रपट होता. यात ‘सलमा आगा’, ‘दीपक पराशर’ आणि ‘राज बब्बर’ मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाची कथा तीन तलाकसारख्या नाजूक विषयावर आधारित होती. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील काही लोकांनी याला विरोध केला. चित्रपटाचे नाव सुरुवातीला ‘तलाक’ ठेवण्याचा विचार होता, पण वाढत्या विरोधामुळे ते बदलून ‘निकाह’ करण्यात आले.

आंदोलन आणि धमक्यांचा सामना

चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच अनेक शहरांमध्ये आंदोलन सुरू झाले. पोस्टर फाडणे, थिएटरसमोर घोषणा देणे असे प्रकार घडले. यासोबतच ‘सलमा आगा’ यांना धमकीची पत्रेही मिळाली. काहींनी त्यांना भारत सोडून जाण्याचा सल्ला दिला. या सर्व घटनांमुळे चित्रपट सतत बातम्यांमध्ये राहिला आणि लोकांमध्ये उत्सुकता वाढत गेली.

 बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई

वाद असूनही हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर प्रेक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात थिएटरमध्ये गर्दी केली. सुमारे 4 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने 9 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. म्हणजेच सुमारे 225% नफा मिळवून या चित्रपटाने निर्मात्यांना मोठा फायदा करून दिला. कथा, संगीत आणि अभिनयामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला.

अभिनेत्रीचा बदललेला प्रवास

या चित्रपटामुळे ‘सलमा आगा’ रातोरात स्टार बनली. तिला अनेक चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळाल्या, मात्र ‘निकाह’सारखे यश पुन्हा मिळवणे कठीण ठरले. तरीही या चित्रपटाने तिला वेगळी ओळख दिली. आजही हा सिनेमा समाजातील महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणारा मानला जातो.

आजही पाहता येतो चित्रपट

आजच्या काळातही निकाह हा चित्रपट प्रेक्षकांना आकर्षित करतो. तो यूट्यूबसह विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. जुन्या काळातील हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतो आणि त्याची कथा अजूनही तितकीच प्रभावी वाटते.

About the Author

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
bollywoodThrowback StoryNikah 1982 film

