अमिताभ बच्चन यांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, ज्याने दिवाळीत केली होती प्रचंड कमाई, 'या' अभिनेत्रीसोबत केला होता रोमान्स

Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. परंतु 1985 साली अशी एक दिवाळी होती, ज्या दिवशी बिग बींच्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. त्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘मर्द’ या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आणि अमिताभ बच्चन यांची लोकप्रियता आणखीनच वाढवली.
मनमोहन देसाई दिग्दर्शित आणि निर्मित ‘मर्द’ हा चित्रपट 1985 च्या दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत अमृता सिंह, दारा सिंग, निरुपा रॉय, प्रेम चोप्रा, कमल कपूर आणि जोगिंदर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटासाठी अमिताभ बच्चन यांना फिल्मफेअर सर्वोत्तम अभिनेता या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते.
‘मर्द’ चित्रपटाने त्या काळातील सर्व कमाईचे विक्रम मोडले होते. हा 1985 मधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट ठरला होता. 80 च्या दशकातील सर्वाधिक गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक असलेला हा चित्रपट आजच्या काळात प्रदर्शित झाला असता तर या चित्रपटाची कमाई सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या आसपास झाली असती असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या चित्रपटातून अमिताभ बच्चन यांचा प्रसिद्ध डायलॉग 'मर्द तांगेवाला, मेरा दोस्त है ऊपरवाला' आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे. ‘मर्द’ हा बिग बींचा असा पहिला चित्रपट होता ज्यात ते सोलो हिरो म्हणून झळकले होते. अमृता सिंहसोबत त्यांची जोडी प्रेक्षकांना विशेष भावली.
‘मर्द’ हा एक जबरदस्त अॅक्शन ड्रामा चित्रपट होता. ज्यात भावनिक संवाद, ताकदीचा अभिनय आणि मनमोहन देसाईंचे दमदार दिग्दर्शन एकत्र आले. या चित्रपटातील गाण्यांनी त्या काळात संगीतविश्वात मोठी धूम उडवली होती. या चित्रपटासाठी सुरुवातीला सहा वेगवेगळ्या अभिनेत्रींची निवड प्रक्रिया झाली होती. मात्र शेवटी अमृता सिंह हिच्या झोळीमध्ये ही संधी आली आणि या भूमिकेमुळे तिची लोकप्रियता आकाशाला भिडली.
या चित्रपटातील दोन खास पात्र ‘मोती’ आणि ‘बादल’ प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली. ‘मोती’ या घोड्याचे खरे नाव ब्रायनी होते. ‘मर्द’ चित्रपटाने केवळ अमिताभ बच्चन यांच्या कारकिर्दीत एक नवा अध्याय लिहिला नाही तर तो 80च्या दशकातील हिंदी सिनेमातील क्लासिक ब्लॉकबस्टर म्हणून आजही आठवला जातो.
