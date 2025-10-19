English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमिताभ बच्चन यांचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, ज्याने दिवाळीत केली होती प्रचंड कमाई, 'या' अभिनेत्रीसोबत केला होता रोमान्स

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन यांच्या 1985 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सर्व रेकॉर्ड मोडले होते. दिवाळीमध्ये केली होती प्रचंड कमाई.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 19, 2025, 09:11 PM IST
Amitabh Bachchan : बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. परंतु 1985 साली अशी एक दिवाळी होती, ज्या दिवशी बिग बींच्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. त्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘मर्द’ या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आणि अमिताभ बच्चन यांची लोकप्रियता आणखीनच वाढवली.

मनमोहन देसाई दिग्दर्शित आणि निर्मित ‘मर्द’ हा चित्रपट 1985 च्या दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत अमृता सिंह, दारा सिंग, निरुपा रॉय, प्रेम चोप्रा, कमल कपूर आणि जोगिंदर यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटासाठी अमिताभ बच्चन यांना फिल्मफेअर सर्वोत्तम अभिनेता या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले होते.

बॉक्स ऑफिसवर गाजलेला ब्लॉकबस्टर

‘मर्द’ चित्रपटाने त्या काळातील सर्व कमाईचे विक्रम मोडले होते. हा 1985 मधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट ठरला होता. 80 च्या दशकातील सर्वाधिक गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक असलेला हा चित्रपट आजच्या काळात प्रदर्शित झाला असता तर या चित्रपटाची कमाई सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या आसपास झाली असती असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या चित्रपटातून अमिताभ बच्चन यांचा प्रसिद्ध डायलॉग 'मर्द तांगेवाला, मेरा दोस्त है ऊपरवाला' आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे. ‘मर्द’ हा बिग बींचा असा पहिला चित्रपट होता ज्यात ते सोलो हिरो म्हणून झळकले होते. अमृता सिंहसोबत त्यांची जोडी प्रेक्षकांना विशेष भावली.

संगीत, संवाद आणि अभिनयाचा मेळ

‘मर्द’ हा एक जबरदस्त अॅक्शन ड्रामा चित्रपट होता. ज्यात भावनिक संवाद, ताकदीचा अभिनय आणि मनमोहन देसाईंचे दमदार दिग्दर्शन एकत्र आले. या चित्रपटातील गाण्यांनी त्या काळात संगीतविश्वात मोठी धूम उडवली होती. या चित्रपटासाठी सुरुवातीला सहा वेगवेगळ्या अभिनेत्रींची निवड प्रक्रिया झाली होती. मात्र शेवटी अमृता सिंह हिच्या झोळीमध्ये ही संधी आली आणि या भूमिकेमुळे तिची लोकप्रियता आकाशाला भिडली.

या चित्रपटातील दोन खास पात्र ‘मोती’ आणि ‘बादल’  प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली. ‘मोती’ या घोड्याचे खरे नाव ब्रायनी होते. ‘मर्द’ चित्रपटाने केवळ अमिताभ बच्चन यांच्या कारकिर्दीत एक नवा अध्याय लिहिला नाही तर तो 80च्या दशकातील हिंदी सिनेमातील क्लासिक ब्लॉकबस्टर म्हणून आजही आठवला जातो.

FAQ

‘मर्द’ चित्रपट कधी आणि कशा मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला आणि त्यात कोण-कोण अभिनेते होते?

‘मर्द’ चित्रपट १९८५ च्या दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला होता. मनमोहन देसाई यांनी दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली. अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकेत असताना अमृता सिंह, दारा सिंग, निरुपा रॉय, प्रेम चोप्रा, कमल कपूर आणि जोगिंदर यांसारखे दिग्गज कलाकार होते.

‘मर्द’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर काय यश मिळवलं?

हा चित्रपट १९८५ मधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट ठरला. ८० च्या दशकातील क्लासिक ब्लॉकबस्टर म्हणून ओळखला जाणारा हा चित्रपट आजच्या काळात प्रदर्शित झाला असता तर ४५० कोटी रुपयांच्या आसपास कमाई केली असती असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

अमिताभ बच्चन यांना ‘मर्द’ मधून काय विशेष मिळालं आणि प्रसिद्ध डायलॉग कोणता?

‘मर्द’ हा अमिताभ बच्चन यांचा पहिला सोलो हिरो चित्रपट होता. त्यांना फिल्मफेअर सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं. चित्रपटातील प्रसिद्ध डायलॉग ‘मर्द तांगेवाला, मेरा दोस्त है ऊपरवाला’ आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजा आहे. अमृता सिंहसोबत त्यांची जोडी विशेष भावली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

