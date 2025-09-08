36 वर्षांपूर्वीचा हा चित्रपट रिलीज न होताच ठरला ब्लॉकबस्टर, पण नायक-नायिकेचे करिअर झाले उद्धवस्त

1988 Romantic Film: 1988 मध्ये संगीत प्रेमींना झपाटून टाकणारा एक म्युझिक अल्बम प्रेक्षकांसमोर आला. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’. या अल्बममध्ये एकूण 10 गाणी होती आणि रिलीज होताच संपूर्ण देशभर या गाण्यांची लोकप्रियता वाढली. 'क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके…' हे गाणं रेडिओवर असो किंवा बस अड्ड्यावर सर्वत्र ऐकू येऊ लागलं.
या अल्बममधील बहुतेक गाण्यांना अनुराधा पौडवाल आणि उदित नारायण यांचा मधुर आवाज लाभला होता. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार अनुराधा पौडवाल यांनीच गुलशन कुमार यांना दिला होता. त्यावेळी गुलशन कुमार यांनी यावर पटकन काम सुरू केले आणि 1988 मध्ये हा अल्बम प्रेक्षकांसमोर आला.
अल्बमच्या गाण्यांना इतकी लोकप्रियता मिळाली की गुलशन कुमार यांनी या गाण्यांवर आधारित एक चित्रपट तयार करण्याचा विचारही केला. गाण्यांच्या आधारे कथा तयार करण्यात आली आणि चित्रपटाचे शूटिंग देखील सुरू झाले. त्या काळातील सुपरस्टार गायिकांनी अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, सुरेश वाडकर यांच्या आवाजाने हे गाणे सजले होते.
‘क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके’, ‘लाल दुपट्टा मलमल का’, ‘सूनी सूनी अखियों में’, ‘रकीबों से हबीबों से’ अशा गाण्यांनी अल्बमला भरभरून लोकप्रियता मिळवून दिली.
परंतु, हा चित्रपट प्रत्यक्ष थिएटरमध्ये रिलीज होऊ शकला नाही. मात्र, संगीत अल्बम बाजारात आणण्यात आला आणि तो रातोरात सुपरहिट ठरला. चित्रपट न आलेला असतानाही डीव्हीडी स्वरूपात त्याचे गाणे बाजारात विकले जाऊ लागले आणि चाहत्यांनी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
माध्यमांतील अहवालांनुसार, हा चित्रपट 75 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झाला होता. पण चित्रपट न रिलीज होता अल्बमच्या गाण्यांनी 2 कोटींहून अधिक कमाई केली. निर्मात्यांनाही हा यशाचा धक्का बसला. संगीताच्या लोकप्रियतेमुळे चित्रपट नसलातरी त्याची जादू टिकून राहिली.
FAQ
1. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’ म्युझिक अल्बम काय आहे?
2. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’ चित्रपटाची संकल्पना कशी निर्माण झाली?
3. चित्रपटाचे रिलीज आणि यश कसे होते?
