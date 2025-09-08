English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
36 वर्षांपूर्वीचा हा चित्रपट रिलीज न होताच ठरला ब्लॉकबस्टर, पण नायक-नायिकेचे करिअर झाले उद्धवस्त

1988 Romantic Film: 36 वर्षांपूर्वी आलेला हा चित्रपट रिलीज होण्याआधीच ठरला ब्लॉकबस्टर. 75 लाख बजेट अन् कमाई 2 कोटी. तुम्ही पाहिला का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 03:18 PM IST
1988 Romantic Film: 1988 मध्ये संगीत प्रेमींना झपाटून टाकणारा एक म्युझिक अल्बम प्रेक्षकांसमोर आला. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’. या अल्बममध्ये एकूण 10 गाणी होती आणि रिलीज होताच संपूर्ण देशभर या गाण्यांची लोकप्रियता वाढली. 'क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके…' हे गाणं रेडिओवर असो किंवा बस अड्ड्यावर सर्वत्र ऐकू येऊ लागलं. 

या अल्बममधील बहुतेक गाण्यांना अनुराधा पौडवाल आणि उदित नारायण यांचा मधुर आवाज लाभला होता. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार अनुराधा पौडवाल यांनीच गुलशन कुमार यांना दिला होता. त्यावेळी गुलशन कुमार यांनी यावर पटकन काम सुरू केले आणि 1988 मध्ये हा अल्बम प्रेक्षकांसमोर आला.

चित्रपटाची संकल्पना

अल्बमच्या गाण्यांना इतकी लोकप्रियता मिळाली की गुलशन कुमार यांनी या गाण्यांवर आधारित एक चित्रपट तयार करण्याचा विचारही केला. गाण्यांच्या आधारे कथा तयार करण्यात आली आणि चित्रपटाचे शूटिंग देखील सुरू झाले. त्या काळातील सुपरस्टार गायिकांनी अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, सुरेश वाडकर यांच्या आवाजाने हे गाणे सजले होते.

‘क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके’, ‘लाल दुपट्टा मलमल का’, ‘सूनी सूनी अखियों में’, ‘रकीबों से हबीबों से’ अशा गाण्यांनी अल्बमला भरभरून लोकप्रियता मिळवून दिली.

चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच झाला ब्लॉकबस्टर

परंतु, हा चित्रपट प्रत्यक्ष थिएटरमध्ये रिलीज होऊ शकला नाही. मात्र, संगीत अल्बम बाजारात आणण्यात आला आणि तो रातोरात सुपरहिट ठरला. चित्रपट न आलेला असतानाही डीव्हीडी स्वरूपात त्याचे गाणे बाजारात विकले जाऊ लागले आणि चाहत्यांनी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

माध्यमांतील अहवालांनुसार, हा चित्रपट 75 लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झाला होता. पण चित्रपट न रिलीज होता अल्बमच्या गाण्यांनी 2 कोटींहून अधिक कमाई केली. निर्मात्यांनाही हा यशाचा धक्का बसला. संगीताच्या लोकप्रियतेमुळे चित्रपट नसलातरी त्याची जादू टिकून राहिली.

FAQ

1. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’ म्युझिक अल्बम काय आहे? 

‘लाल दुपट्टा मलमल का’ हा 1988 मध्ये टी-सीरीजने रिलीज केलेला म्युझिक अल्बम आहे, ज्यामध्ये 10 गाणी होती. गुलशन कुमार यांनी निर्मित आणि अनुराधा पौडवाल यांच्या संकल्पनेतून हा अल्बम तयार झाला. यातील गाण्यांनी देशभरात प्रचंड लोकप्रियता मिळवली, आणि याने म्युझिक अल्बमच्या माध्यमातून चित्रपट निर्मितीचा नवा ट्रेंड सुरू केला.

2. ‘लाल दुपट्टा मलमल का’ चित्रपटाची संकल्पना कशी निर्माण झाली? 

अल्बमच्या प्रचंड यशानंतर गुलशन कुमार यांनी त्यावर आधारित चित्रपट बनवण्याचा निर्णय घेतला. अनुराधा पौडवाल यांनी हा विचार सुचवला होता. चित्रपटाची कथा गाण्यांभोवती तयार झाली, ज्यामध्ये प्रेम आणि बलिदान यांचा समावेश होता. रवींद्र पीपट यांनी दिग्दर्शन केले, आणि साहिल चड्ढा आणि व्हिव्हरली (काही अहवालांनुसार राधा असरानी) यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या.

3. चित्रपटाचे रिलीज आणि यश कसे होते? 

‘लाल दुपट्टा मलमल का’ हा चित्रपट थिएटरमध्ये रिलीज झाला नाही, परंतु व्हिडिओ कॅसेट्स (VHS) आणि डीव्हीडी स्वरूपात बाजारात आला. अल्बमच्या लोकप्रियतेमुळे चित्रपटाने रिलीजपूर्वीच प्रचंड यश मिळवले. 75 लाखांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने 2 कोटींहून अधिक कमाई केली, ज्यामुळे तो ब्लॉकबस्टर ठरला. याने म्युझिक अल्बमवर आधारित चित्रपटांचा ट्रेंड सुरू केला, ज्याचा परिणाम ‘आशिकी’ (1990) सारख्या चित्रपटांवर दिसला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
Lal Dupatta Malmal Kalal dupatta malmal ka lyriclal dupatta malmal ka full moviefir lahraya lal dupatta malmal ka

