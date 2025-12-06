English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
14 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर पुन्हा येत आहे नव्या रूपात; 3 पट कमाई करणाऱ्या चित्रपटाची कथा असणार आणखी जबरदस्त

14 वर्षे जुना ब्लॉकबस्टर चित्रपट ज्याने बजेटच्या 3 पट अधिक कमाई केली होती. अशातच आता त्याची फ्रँचायझी एका नवीन शैलीत पु्न्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 6, 2025, 04:47 PM IST
Blockbuster Movie Tanu Weds Manu: कंगना रणौत आणि आर. माधवन यांच्या सुपरहिट रोमँटिक कॉमेडी ‘तनु वेड्स मनु’ चित्रपटाच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. तब्बल 14 वर्षांनंतर ही फ्रेंचायजी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परतण्यास सज्ज आहे. मात्र, यावेळी कथा, ठिकाण, ट्रीटमेंट आणि विचारसरणी पूर्णपणे नव्या पिढीला म्हणजेच Gen Z ला लक्षात घेऊन सादर केले जाणार आहे.

या नव्या प्रकल्पाची जबाबदारी ‘हीरामंडी’ फेम दिग्दर्शक मिताक्षरा कुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. मिताक्षरांनी याआधीही महत्त्वाचे प्रकल्प हाताळले आहेत आणि आता ‘तनु वेड्स मनु’च्या नव्या आवृत्तीमुळे त्या प्रेक्षकांसमोर एक वेगळा, आधुनिक रोमँटिक अनुभव आणण्यास उत्सुक आहेत.

नवी कथा, नवा अंदाज

निर्मात्यांच्या मते, हा चित्रपट थेट जुन्या कथानकाचा पुढचा भाग (सीक्वल) नसणार आहे. उलट, जुन्या विश्वातील भावना ठेवून पूर्णपणे नवीन कथा सादर केली जाणार आहे.

जिथे मूळ चित्रपटातील कथा कानपूरच्या गल्लीमध्ये आणि पारंपरिक भारतीय वातावरणात फिरत होती, तिथे आता नवा चित्रपट देशाच्या सीमा ओलांडून लंडनमध्ये तयार होणार आहे.

पुढीच्या वर्षी शूटिंगला सुरुवात

या नव्या चित्रपटाचे शूटिंग पुढीच्या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू करण्याचा प्लॅन आहे. प्रोडक्शन टीम सांगते की, चित्रपटाला ताजेपणा, हटके सीन आणि आधुनिक रोमँटिक कॉमेडीचा अनुभव देण्यावर विशेष भर असेल. ठिकाण बदललं असलं तरी कथेमागची आत्मा तशीच ठेवायची आहे असं निर्मात्यांचं म्हणणं आहे.

2011 मध्ये आलेल्या पहिल्या भागात मनु  एक शांत, सभ्य एनआरआय डॉक्टर होती.  तनु एक बिंदास, हटके स्वभावाची तरुणी होती. या दोघांच्या अनोख्या नात्याला प्रेक्षकांनी मनापासून दाद दिली. 2015 मध्ये आलेल्या ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ ने तर बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. कंगनाने साकारलेली तिची दुहेरी भूमिका विशेषतः हरियाणवी कुसुम प्रचंड गाजली.

दोन्ही चित्रपट आजही भारतीय रोमँटिक कॉमेडीचे क्लासिक्स म्हणून ओळखले जातात. या नव्या प्रकल्पाची घोषणा होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उत्साह तुफान वाढला आहे. जुन्या फ्रेंचायजीची जादू आधुनिक शैलीत कशी दिसेल, कोण मुख्य भूमिकेमध्ये असेल, कथा कुठे वळण घेईल याबद्दल तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.

FAQ

1. हा चित्रपट मूळ ‘तनु वेड्स मनु’चा सीक्वेल आहे का?

नाही — हा थेट सीक्वेल नव्हे. मूळ फ्रँचायझीची आत्मा आणि भावना जपून पूर्णपणे नवीन कथा व ट्रीटमेंट देण्यात येणार आहे.

2.नवीन प्रकल्प कोण दिग्दर्शीत करणार आहे?

हा प्रकल्प हीरामंडी फेम दिग्दर्शक मिताक्षरा कुमार यांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे.

3. कथानक आणि लोकेशनमध्ये काय वेगळेपण आहे?

मूळ चित्रपट कानपूरसारख्या भारतीय पार्श्वभूमीवर गुंफला होता; नव्या आवृत्तीची मुख्य लोकेशन लंडन ठेवण्यात आली आहे — म्हणजे कथा आंतरराष्ट्रीय सेटिंगमध्ये विकसित होईल, परंतु मूळची बेबाक भावना कायम राहील.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

