अक्षय कुमारच्या 'या' चित्रपटाने मोडला मायकेल जॅक्सनचाही रेकॉर्ड! गिनीज बुकमध्ये नोंद

Akshay Kumar Mega Flop Film Record: बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता अक्षय कुमारला चित्रपटसृष्टीत तब्बल 34 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात त्याने 150 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम करून अनेक मोठ-मोठे रेकॉर्ड आपल्या नावावर केले आहेत.
त्याच्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली असली तरी काही वेळा त्याच्या चित्रपटांना अपयशालाही सामोरं जावं लागलं आहे. पण याच अपयशामध्येही अक्षय कुमारच्या एका चित्रपटाने असा एक विक्रम केला जो आजवर कोणीही तोडू शकलेलं नाही.
अक्षय कुमारचा हा चित्रपट म्हणजे 2013 मध्ये रिलीज झालेला ‘बॉस’. एंथनी डिसूजा दिग्दर्शित या अॅक्शन-कॉमेडी चित्रपटात अक्षय कुमारसह मिथुन चक्रवर्ती, रोनित रॉय, शिव पंडित, अदिती राव हैदरी, जॉनी लीव्हर, डॅनी डेन्झोंगपा आणि संजय मिश्रा यांसारखे उत्तम कलाकार झळकले होते.
चित्रपटाची कथा ‘सूर्या’ नावाच्या एका मुलाभोवती फिरते. जो एका गैरसमजुतीमुळे वडिलांपासून दूर होतो. चित्रपटात अक्षयचा अॅक्शन अवतार आणि रोनित रॉयची दमदार खलनायकाची भूमिका प्रेक्षकांना विशेष भावली होती.
‘बॉस’ चित्रपटाची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे याच्या प्रमोशनदरम्यान बनवण्यात आलेला महाकाय पोस्टर. हा पोस्टर इतका मोठा होता की त्याने मायकेल जॅक्सनच्या ‘This Is It’ या जागतिक स्तरावरील रेकॉर्डलाही मागे टाकले. यानंतर या चित्रपटाचा पोस्टर थेट Guinness World Record मध्ये नोंदवला गेला.
हे प्रमोशन पाहता सर्वांना वाटत होतं की ‘बॉस’ थिएटर्समध्ये धमाका करेल; मात्र रिलीज झाल्यानंतर हा चित्रपट अपेक्षेप्रमाणे चालला नाही आणि बॉक्स ऑफिसवर तो फ्लॉप ठरला.
या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 70 कोटी रुपये होते. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 102.82 कोटी रुपयांची कमाई केली. जरी ‘बॉस’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर फारशी जादू केली नसली तरी कालांतराने हा चित्रपट कल्ट क्लासिक बनला. आजही हा चित्रपट युट्यूबवर मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जातो.
चित्रपटातील सहा गाण्यांपैकी ‘ऑल नाईट’ आणि ‘हर किसी को नहीं मिलता’ ही दोन गाणी आजही प्रेक्षकांच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम असतात आणि सुपरहिट म्हणून ओळखली जातात.
FAQ
1. ‘बॉस’ चित्रपट कधी रिलीज झाला?
‘बॉस’ हा चित्रपट 2013 साली रिलीज झाला होता.
2. हा चित्रपट फ्लॉप का ठरला?
जरी प्रमोशन मोठ्या प्रमाणात केले गेले असले आणि मोठी स्टारकास्ट असली तरी चित्रपटाचे कथानक आणि प्रेक्षकांशी असलेलं कनेक्शन अपेक्षित पातळीवर पोहोचले नाही. त्यामुळे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सरासरी कामगिरी करून फ्लॉप मानला गेला.
3. चित्रपटाने कोणता गिनीज रेकॉर्ड बनवला?
‘बॉस’च्या प्रमोशनसाठी तयार करण्यात आलेला जगातील सर्वात मोठा पोस्टर बनला आणि त्याने मायकेल जॅक्सनच्या ‘This Is It’ पोस्टरचा रेकॉर्ड मोडला. त्यामुळे हा पोस्टर Guinness World Record मध्ये नोंदवला गेला.