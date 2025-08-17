English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
11 वर्षांपूर्वीचा सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट, प्रेमात वेडी झालेली ही अभिनेत्री, दिलेले प्रचंड बोल्ड सीन, मृत्यूचीही पर्वा नव्हती

11 वर्षे जुना सस्पेंस-थ्रिलर चित्रपट. ज्यामध्ये बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्रीची बहीण प्रेमात झालेली पागल. दिलेले प्रचंड बोल्ड सीन. मृत्यूलाही घाबरली नाही.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 17, 2025, 03:58 PM IST
Thriller film : बॉलिवूडमध्ये अनेक थ्रिलर चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. मात्र 28 नोव्हेंबर 2014 रोजी प्रदर्शित झालेला  ‘जिद’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना थरकाप उडवणारा ठरला होता. हा चित्रपट थ्रिलर आणि सस्पेन्ससह प्रेमातील वेडेपणा आणि बोल्ड सीनने भरलेला होता. याचे दिग्दर्शन दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी केले होते.

या चित्रपटाची कथा तीन सुंदर मुली आणि एक नायक यांच्या आजूबाजूला फिरते. मात्र, या तीन मुलींपैकी एकीचा मृत्यू झाला की कहाणी पूर्णपणे वेगळे वळण घेते. त्यामुळे शेवटपर्यंत प्रेक्षकांच्या मनात सस्पेन्स टिकून राहतो.
 
चित्रपटाची कथा काय? 

चित्रपटामध्ये करणवीर शर्मा हा पत्रकार रॉनीच्या तर मनारा चोप्रा ही मायाच्या, श्रद्धा दास प्रियाच्या आणि सीरत कपूर नॅन्सी यांच्या भूमिकेत आहेत. या तिघींमध्ये नॅन्सीचा मृत्यू होतो आणि त्यानंतर रॉनी, माया आणि प्रिया तिघांवर प्रेक्षकांचा संशय जातो.

चित्रपटात माया हे मुख्य कॅरेक्टर आहे. ती आपल्या वडिलांची सेवा करणारी एकाकी पण प्रेमासाठी तहानलेली मुलगी दाखवली आहे. तिचे वडील लकवाग्रस्त आहेत तर तिची बहीण प्रिया विदेशात असते. एकाकीपणामुळे माया रॉनीच्या प्रेमात इतकी गुंतते की ज्या कोणत्या मुलीला ती रॉनीसोबत पाहते ती तिची शत्रू ठरते. मायाचे पात्र हे सायको आणि बोल्ड अशा दोन्ही बाजूंनी या चित्रपटात दाखवले गेले आहे.

क्लायमॅक्स कसा आहे?

चित्रपटात नॅन्सीच्या खुनानंतर गोष्ट बदलते पण मायाच्या वेड्या हरकती मात्र थांबत नाहीत. नॅन्सीचा खून नेमका कसा झाला? माया रॉनीला मिळते का? मायाची बहीण प्रियाचाही यात काही हात आहे का? हे सर्व प्रश्न शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवतात. या चित्रपटाचे बजेट 8.3 कोटी असून या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर 14.15 कोटींची कमाई केली होती. 

या चित्रपटातील गाणी देखील प्रचंड लोकप्रिय ठरली. ज्यामध्ये तू जरूरी, सांसों को, मरीज-ए-इश्क, जिद आणि चाहूं तुझे ही गाणी लोकांच्या प्लेलिस्टमध्ये आजही ऐकायला मिळतात.

