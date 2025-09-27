अक्षय कुमारचा 6 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 60 कोटींच्या बजेटमध्ये केली 5 पट अधिक कमाई

Akshay Kumar Hit Film: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार सध्या त्याच्या ‘जॉली एलएलबी 3’ या चित्रपटामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अक्षय कुमारचा हा चित्रपट नुकताच बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच तुफान कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. पण याचदरम्यान त्याच्या एका 6 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या सुपरहिट चित्रपटाची सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगली आहे. कोणता आहे तो चित्रपट? पाहूयात सविस्तर
2019 साली प्रदर्शित झालेला अक्षय कुमारचा ‘गुड न्यूज’ हा चित्रपट त्याच्या करिअरमधील एक मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला होता. जवळपास 60 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 5 पट जास्त म्हणजेच 316 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला होता. त्यामुळे ‘गुड न्यूज’ हा चित्रपट सुपरहिट ठरला.
अक्षय कुमारच्या या कॉमेडी-ड्रामा चित्रपटात अक्षय कुमारसह करीना कपूर खान मुख्य भूमिकेत झळकली होती. तर कियारा आडवाणी आणि दिलजीत दोसांझ यांनीही चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. याशिवाय आदिल हुसैन, टिस्का चोप्रा, अंजना सुखानी आणि फैसल राशिद हे कलाकारही कथानकाला रंगत आणताना दिसले.
राज मेहता दिग्दर्शित आणि अक्षय कुमार, शशांक खेतान व करण जोहर निर्मित या चित्रपटाने भारतात बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 205 कोटींची कमाई केली होती. तर जागतिक स्तरावर ‘गुड न्यूज’ या चित्रपटाने तब्बल 316 कोटींची कमाई केली होती. या चित्रपटाला IMDb वर 6.8 रेटिंग मिळाले आहे.
अक्षय कुमारचा हा चित्रपट तुम्ही ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता. प्रेक्षक अजूनही या हलक्याफुलक्या कॉमेडी आणि ड्रामा चित्रपटाला आवडीने पाहतात.
दरम्यान, अक्षय कुमारचा नुकताच प्रदर्शित झालेला चित्रपट ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला असून सुभाष कपूर यांनी त्याचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमारसह अरशद वारसी आणि सौरभ शुक्ला यांच्या दमदार भूमिका आहेत. रिलीजच्या काहीच दिवसांत चित्रपटाने 78 कोटींची कमाई केली असून लवकरच तो 100 कोटींच्या क्लबमध्ये दाखल होणार असल्याची अपेक्षा आहे.
