बॉलिवूडमधील आतापर्यंतचा सर्वात फ्लॉप चित्रपट, 45 कोटी बजेट अन् फक्त 500 तिकिटांची विक्री, तुम्ही पाहिला का?

Biggest Flop Film of Bollywood: बॉलिवूडमध्ये दरवर्षी हजारो कोटींच्या बजेटमध्ये मोठमोठे चित्रपट तयार होतात. मात्र, प्रत्येक मोठा प्रोजेक्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेलच असे नाही. काही चित्रपटांची स्टारकास्ट दमदार असते, कथा आशादायी असते, तरीही तो बॉक्स ऑफिसवर पाय रोवू शकत नाही. अशाच एक चित्रपट म्हणजे ‘द किलर लेडी’, जो 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला होता.
या चित्रपटात ‘इश्कजादे’ फेम अर्जुन कपूर आणि प्रतिभावान अभिनेत्री भूमी पेडणेकर मुख्य भूमिकेत होते. 45 कोटी रुपये बजेट असलेल्या या चित्रपटाबाबत निर्मात्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यावर ‘द किलर लेडी’ अक्षरशः कोसळला.
रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 1 लाख रूपयांचीदेखील कमाई केली नाही. एवढेच नाही तर या चित्रपटाची फक्त 500 तिकिटे विकली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हा चित्रपट बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात खराब ओपनिंग करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत दाखल झाला.
चित्रपटाचे कोणतेही प्रमोशन करण्यात आले नाही. ना चित्रपटाची मार्केटिंग झाली. ना सोशल मीडियावर योग्य मोहिम राबवण्यात आली. अचानकच सिनेमागृहात रिलीज झालेल्या या चित्रपटाची चाहत्यांना खबरही लागली नाही. परिणामी, प्रेक्षकवर्ग थिएटरपर्यंत पोहोचला नाही आणि चित्रपट पहिल्याच दिवशी फ्लॉप ठरला.
चित्रपट दिग्दर्शकाने नंतर धक्कादायक खुलासा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चित्रपटाची पूर्ण स्क्रिप्ट 117 पानांची होती पण शूटिंग फक्त 87 पानांपर्यंतच करण्यात आली. कथा पूर्ण न होता, क्लायमॅक्स शूट न करता चित्रपट रिलीज करण्यात आला. म्हणजेच प्रेक्षकांसमोर आलेला चित्रपट अपूर्ण होता.
निर्मात्यांनी सुरुवातीला हा चित्रपट ओटीटीवर रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण रिलीज डेट वारंवार पुढे ढकलली गेल्याने शेवटी तो घाईघाईत थिएटरमध्ये दाखल करण्यात आला. मात्र, अपूर्ण निर्मिती, शून्य प्रमोशन आणि कमजोर प्लॅनिंगमुळे चित्रपटाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालाच नाही.
‘द किलर लेडी’ हा अर्जुन कपूरच्या कारकिर्दीतीलच नव्हे तर संपूर्ण बॉलिवूडमधील सर्वात मोठ्या फ्लॉप चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. मोठे बजेट, ओळखली जाणारी स्टारकास्ट, पण प्रमोशनचा अभाव आणि अपूर्ण निर्मिती यामुळे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला.
FAQ
1. ‘द किलर लेडी’ हा चित्रपट कधी रिलीज झाला?
‘द किलर लेडी’ हा चित्रपट 2023 मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला.
2. चित्रपटात कोणती स्टारकास्ट होती?
या चित्रपटात मुख्य भूमिकांत अर्जुन कपूर आणि भूमी पेडणेकर पाहायला मिळाले.
3. चित्रपटाचा बजेट किती होता?
चित्रपटाचा बजेट अंदाजे 45 कोटी रुपये होता.