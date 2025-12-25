2 तास 48 मिनिटांचा सुपरहिट चित्रपट, 200 कोटी बजेटमध्ये 650 कोटींची कमाई, आता सिक्वेलमध्ये शाहरुख दिसणार?

Shah Rukh Khan: रजनीकांत यांचा 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेला मेगा ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘जेलर’ प्रेक्षकांच्या प्रचंड पसंतीस उतरला होता. आता या चित्रपटाचा बहुप्रतिक्षित सिक्वेल ‘जेलर 2’ सध्या जोरदार चर्चेत आहे. या चर्चेचं मुख्य कारण ठरत आहे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती यांचं एक विधान. ज्याचा थेट संबंध अनेक जण शाहरुख खानशी जोडून पाहत आहेत.
जरी अद्याप निर्मात्यांकडून किंवा अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी मिथुन चक्रवर्तींच्या वक्तव्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता चांगलीच वाढली आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी दिग्दर्शक नेल्सन दिलीपकुमार ‘जेलर 2’ हा चित्रपट पहिल्या भागापेक्षा अधिक भव्य आणि मोठ्या स्तरावर साकारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे बॉलिवूडमधील एखाद्या मोठ्या सुपरस्टारची एंट्री होण्याच्या चर्चांना आणखी बळ मिळालं आहे.
रजनीकांत यांचे ‘जेलर 2’ मधील पुनरागमन निश्चित मानलं जात आहे. त्यामुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आधीपासूनच शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, जर खरंच शाहरुख खान या प्रोजेक्टचा भाग झाला तर तो भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण ठरेल. दोन मेगा सुपरस्टार्स रजनीकांत आणि शाहरुख खान एकाच चित्रपटात आमनेसामने दिसणं ‘जेलर 2’ ला केवळ सिक्वेल न ठेवता एक भव्य सिनेमॅटिक इव्हेंट बनवू शकतं.
इंडस्ट्रीतील चर्चांनुसार, ‘जेलर 2’ ची कथा यावेळी अधिक विस्तारलेली आणि अनेक दमदार पात्रांभोवती फिरणारी असेल. चित्रपटात वेगवेगळ्या प्रदेशांतील कलाकार आणि कॅरेक्टर्सना स्थान देण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे, ज्यामुळे कथानकाचा स्केल आणि प्रभाव दोन्ही वाढणार आहेत. याच कारणामुळे सतत नवनवीन कलाकारांची नावं या प्रोजेक्टशी जोडली जात आहेत.
रजनीकांत यांच्यासोबतच मोहनलाल, शिवराजकुमार, विजय सेतुपती, एस.जे. सूर्या, संथानम, सूरज वेंजरामूडू आणि विद्या बालन यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची नावं चर्चेत आहेत. जर ही स्टारकास्ट खरी ठरली तर ‘जेलर 2’ मध्ये अनेक दमदार संघर्ष, टक्कर आणि समांतर कथा पाहायला मिळू शकतात. प्रत्येक कलाकाराची स्वतंत्र शैली आणि प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स चित्रपटातील प्रत्येक दृश्य खास बनवू शकते.
याशिवाय, मिथुन चक्रवर्ती हे या चित्रपटात एका ताकदवान खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याचीही चर्चा आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे कथेला एक वेगळी खोली मिळण्याची शक्यता आहे. ‘जेलर 2’ मध्ये केवळ जबरदस्त अॅक्शनच नाही तर विचारसरणींचा संघर्ष, पात्रांचा भूतकाळ आणि त्यांच्यातील वैचारिक टक्करही पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे हा चित्रपट फक्त मसालादार न राहता एक सशक्त ड्रामा ठरू शकतो.