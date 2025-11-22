English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हॉरर चित्रपटांचा बाप! संपूर्ण चित्रपट पाहण्याचं चॅलेंज घेतलं तर फुटेल घाम, रात्रभर येणार नाही झोप

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका हॉरर चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो हॉरर चित्रपट प्रेमी देखील पाहू शकणार नाही.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 01:30 PM IST
हॉरर चित्रपटांचा बाप! संपूर्ण चित्रपट पाहण्याचं चॅलेंज घेतलं तर फुटेल घाम, रात्रभर येणार नाही झोप

Biggest Horror Movie On OTT: आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या काही घटना अशा असतात की त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. अशा घटना इतक्या भयावह आणि वेदनादायी असतात की त्यांची कहाणी ऐकतानाही अंगावर काटा येतो. अनेकदा या वास्तव घटना पुढे चित्रपटांच्या माध्यमातून लोकांसमोर येतात आणि त्यांची भीषणता जगभर पोहोचते. अशाच एका थरारक इंडोनेशियन चित्रपटाने गेल्या वर्षी प्रेक्षकांना हादरवून सोडले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

7 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रदर्शित झालेला ‘मुनकर’ हा एक भयपट असून त्याचे दिग्दर्शन आंगी उम्बारा यांनी केले आहे. या चित्रपटाची खास गोष्ट म्हणजे यामध्ये बहुतांश भूमिका तरुण कलाकारांनी साकारल्या आहेत. अधिश्टि जारा, रतु सोफ्या, सास्किया चॅडविक, कनीशिया युसुफ आणि खदीजाह अरूमा यांनी यात प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. चित्रपटातील वातावरण आणि कथा इतक्या तीव्र आहेत की सामान्य हॉरर चित्रपटापेक्षा अधिक खोलवर भीती आणि तणाव प्रेक्षकांना जाणवतो.

छळ, मृत्यू आणि सूड

‘मुनकर’ची कथा एका विद्यार्थिनीभोवती फिरते. तिच्या कॉलेजमधील काही मुली तिला सतत त्रास देत असतात, तिचा छळ करत असतात. परिस्थिती इतकी बिघडते की एक दिवस त्यांच्यापासून वाचण्याच्या प्रयत्नात ती एका गंभीर आणि भयंकर अपघाताला बळी पडते आणि तिचा मृत्यू होतो.

या घटनेने तिचे आई–वडील पूर्णपणे खचून जातात. मुलीच्या अकाली मृत्यूचे दुःख सहन न झाल्याने ते एका आध्यात्मिक व्यक्तीची मदत घेतात. जो आत्मा परत बोलावण्याचा विधी करू शकतो. या विधीमुळे तिचा आत्मा परत येतो आणि तिच्या आयुष्याची नासधूस करणाऱ्या प्रत्येकावर सूड उगवण्यासाठी निघतो. चित्रपटाची ही कथा लोककथेतील ‘हरलीना’ या प्रसिद्ध मिथकावर आधारित आहे.

प्रेक्षक आणि समीक्षकांची मिश्र प्रतिक्रिया

चित्रपटाला रिलीजच्या वेळी प्रेक्षकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी कथा, थरार आणि हॉरर वातावरणाचे कौतुक केले. तर काहींच्या मते कथा अधिक वेगवान असू शकली असती.

IMDb वर या चित्रपटाला 5.2/10 रेटिंग मिळाले आहे. बजेट आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शनची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर समाधानकारक कामगिरी केल्याचे म्हटले जाते. कथेतील भावनिक आणि भयावह घटकांनी अनेक प्रेक्षकांना अंतर्मुख केले.

ओटीटीवरही झाला रिलीज

थिएटर्समध्ये काही काळ चालल्यानंतर ‘मुनकर’ला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्यात आले. इंडोनेशियन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा चित्रपट स्थानिक OTT सेवांवर स्ट्रीम झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही काही हॉरर प्लॅटफॉर्म्सनी याला स्थान दिले. सध्या हा चित्रपट यूट्यूबवर हिंदी किंवा इंग्लिश सबटायटल्ससह उपलब्ध आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Best Indonesian Horror FilmMost Scariest Horror FilmIndonesian Horror FilmIndonesian Horror Movie Munkar

इतर बातम्या

शरद पवारांनी फटकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसकडून मनसे...

महाराष्ट्र बातम्या