हॉरर चित्रपटांचा बाप! संपूर्ण चित्रपट पाहण्याचं चॅलेंज घेतलं तर फुटेल घाम, रात्रभर येणार नाही झोप

Biggest Horror Movie On OTT: आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या काही घटना अशा असतात की त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. अशा घटना इतक्या भयावह आणि वेदनादायी असतात की त्यांची कहाणी ऐकतानाही अंगावर काटा येतो. अनेकदा या वास्तव घटना पुढे चित्रपटांच्या माध्यमातून लोकांसमोर येतात आणि त्यांची भीषणता जगभर पोहोचते. अशाच एका थरारक इंडोनेशियन चित्रपटाने गेल्या वर्षी प्रेक्षकांना हादरवून सोडले होते.
7 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रदर्शित झालेला ‘मुनकर’ हा एक भयपट असून त्याचे दिग्दर्शन आंगी उम्बारा यांनी केले आहे. या चित्रपटाची खास गोष्ट म्हणजे यामध्ये बहुतांश भूमिका तरुण कलाकारांनी साकारल्या आहेत. अधिश्टि जारा, रतु सोफ्या, सास्किया चॅडविक, कनीशिया युसुफ आणि खदीजाह अरूमा यांनी यात प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. चित्रपटातील वातावरण आणि कथा इतक्या तीव्र आहेत की सामान्य हॉरर चित्रपटापेक्षा अधिक खोलवर भीती आणि तणाव प्रेक्षकांना जाणवतो.
‘मुनकर’ची कथा एका विद्यार्थिनीभोवती फिरते. तिच्या कॉलेजमधील काही मुली तिला सतत त्रास देत असतात, तिचा छळ करत असतात. परिस्थिती इतकी बिघडते की एक दिवस त्यांच्यापासून वाचण्याच्या प्रयत्नात ती एका गंभीर आणि भयंकर अपघाताला बळी पडते आणि तिचा मृत्यू होतो.
या घटनेने तिचे आई–वडील पूर्णपणे खचून जातात. मुलीच्या अकाली मृत्यूचे दुःख सहन न झाल्याने ते एका आध्यात्मिक व्यक्तीची मदत घेतात. जो आत्मा परत बोलावण्याचा विधी करू शकतो. या विधीमुळे तिचा आत्मा परत येतो आणि तिच्या आयुष्याची नासधूस करणाऱ्या प्रत्येकावर सूड उगवण्यासाठी निघतो. चित्रपटाची ही कथा लोककथेतील ‘हरलीना’ या प्रसिद्ध मिथकावर आधारित आहे.
चित्रपटाला रिलीजच्या वेळी प्रेक्षकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळाला. अनेकांनी कथा, थरार आणि हॉरर वातावरणाचे कौतुक केले. तर काहींच्या मते कथा अधिक वेगवान असू शकली असती.
IMDb वर या चित्रपटाला 5.2/10 रेटिंग मिळाले आहे. बजेट आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शनची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर समाधानकारक कामगिरी केल्याचे म्हटले जाते. कथेतील भावनिक आणि भयावह घटकांनी अनेक प्रेक्षकांना अंतर्मुख केले.
थिएटर्समध्ये काही काळ चालल्यानंतर ‘मुनकर’ला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर रिलीज करण्यात आले. इंडोनेशियन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हा चित्रपट स्थानिक OTT सेवांवर स्ट्रीम झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही काही हॉरर प्लॅटफॉर्म्सनी याला स्थान दिले. सध्या हा चित्रपट यूट्यूबवर हिंदी किंवा इंग्लिश सबटायटल्ससह उपलब्ध आहे.