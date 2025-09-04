बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाची दमदार एन्ट्री, 'निशांची'चा धमाकेदार ट्रेलर प्रदर्शित, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Nishaanchi Film : प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘निशांची’चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आता आणखी वाढली आहे. 2 मिनिटे 49 सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये अॅक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, क्राईम आणि थ्रिल या सर्वांचा मेळ घालण्यात आला आहे. सध्या या चित्रपटाच्या ट्रेलरला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे.
‘निशांची’ या चित्रपटात दोन जुळ्या भावंडांची कथा दाखवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये बबलू आणि डबलू. दोघेही दिसायला सारखे असले तरी स्वभावाने एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध आहेत. या दोन्ही भूमिका नवोदित ऐश्वर्य ठाकरे साकारत असून हा त्याचा पहिलाच चित्रपट आहे. अशा दुहेरी भूमिकेत काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे ऐश्वर्य या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुक आहे.
या चित्रपटाची निर्मिती अजय राय आणि रंजन सिंह यांनी जार पिक्चर्सच्या बॅनरखाली, फ्लिप फिल्म्सच्या सहकार्याने केली आहे. दिग्दर्शनाची धुरा अनुराग कश्यप यांनी सांभाळली असून हा चित्रपट 19 सप्टेंबर रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.
‘निशांची’चा ट्रेलर पाहताना प्रेक्षकांना थेट उत्तर प्रदेशातील एका छोट्या शहराच्या गजबजलेल्या गल्लीबोळात 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात नेले जाते. बबलू निशांची, रंगीली रिंकू आणि डबलू यांच्या जीवनात अचानक घडणारे रोमांचक प्रसंग कथानकाला वेगळे वळण देतात.
या ट्रेलरमध्ये टाळ्या-शिट्ट्या वसूल करणारे डायलॉग, थरारक संघर्ष तर कधी प्रेम आणि ओढीचे नाजूक क्षण यांचा सुरेख मेळ पाहायला मिळतो. बबलू आणि डबलू ही दुहेरी भूमिका साकारणाऱ्या ऐश्वर्य ठाकरेने सांगितले की, ‘निशांची’ माझ्यासाठी नेहमीच खास राहील. कारण हा माझा पहिला चित्रपट आहे.
पण या भूमिकेमुळे मला माझ्यातले अनेक पैलू जाणून घेता आले. अशा दोन भिन्न व्यक्तिरेखा साकारणे भावनिक, शारीरिक आणि अभिनयाच्या दृष्टिकोनातून खूप आव्हानात्मक होते. त्यातच या चित्रपटाच्या संगीतामध्ये योगदान देणे हा अनुभव अधिकच खास ठरला.
FAQ
1. ‘निशांची’ चित्रपटाचा ट्रेलर कधी आणि कुठे प्रदर्शित झाला?
‘निशांची’ चित्रपटाचा ट्रेलर 3 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. Amazon MGM Studios India ने हा 2 मिनिटे 49 सेकंदांचा ट्रेलर सोशल मीडियावर आणि नेटफ्लिक्सच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला. ट्रेलरने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण केला आहे, आणि सोशल मीडियावर त्याला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे.
2. ‘निशांची’ चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘निशांची’ हा चित्रपट उत्तर प्रदेशातील एका छोट्या शहरात 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला घडतो. यात जुळ्या भावंडांची – बबलू आणि डबलू – यांची कथा आहे, ज्यांना ऐश्वर्य ठाकरे यांनी साकारले आहे. दोघेही दिसायला एकसारखे असले तरी स्वभावाने पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. बबलू हा क्रूर आणि महत्वाकांक्षी आहे, तर डबलू हा प्रामाणिक आणि संवेदनशील आहे. कथानकात बबलूचा रंगीली रिंकू (वेदिका पिंटो) यांच्याशी प्रेमसंबंध आणि स्थानिक गुंड (कुमुद मिश्रा) यांच्याशी संघर्ष दाखवला आहे. अॅक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, आणि क्राइम थ्रिलर यांचा मेळ या चित्रपटात आहे, जो प्रेक्षकांना एक नॉस्टॅल्जिक मसाला एंटरटेनरचा अनुभव देतो.
3. ‘निशांची’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते कोण आहेत?
‘निशांची’चे दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी केले आहे. चित्रपटाची निर्मिती अजय राय आणि रंजन सिंह यांनी जार पिक्चर्स आणि फ्लिप फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली आहे. स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप, प्रसून मिश्रा, आणि रंजन चंदेल यांनी लिहिली आहे