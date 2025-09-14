English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2025 Biggest Superhit Film: 2025 मध्ये अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले. ज्यामध्ये काहींनी मोठ्या प्रमाणात कमाई केली आहे. असाच एक चित्रपट ज्यात ना अभिनेता ना अभिनेत्री. 15 कोटींच्या बजेटमध्ये केली प्रचंड कमाई.   

Sep 14, 2025
ना अभिनेता, ना अभिनेत्री, 2025 चा महाब्लॉकबस्टर चित्रपट, 15 कोटी बजेट अन् कमावला 2000% नफा, अजूनही थिएटरमध्ये

2025 Biggest Superhit Film: चित्रपटप्रेमी प्रेक्षकांनी 2025 मध्ये ‘सितारे जमीन पर’, ‘सैयारा’, ‘कुली’, ‘वॉर 2’पासून ‘छावा’पर्यंत अनेक सुपरहिट चित्रपट पाहिले असतील. पण त्यातही एक असा चित्रपट आहे, जो प्रदर्शित होऊन आज संपूर्ण 50 दिवस पूर्ण झाली आहेत. आजही हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. तो म्हणजे होम्बले फिल्म्स प्रस्तुत भव्य पौराणिक ड्रामा चित्रपट ‘महावतार नरसिंह’.

‘महावतार नरसिंह’ हा चित्रपट 25 जुलै 2025 रोजी प्रदर्शित झाला होता. आज त्याला प्रदर्शित होऊन 50 दिवस पूर्ण झाली आहेत. चित्रपटाची टीम यानिमित्ताने जल्लोष साजरा करत आहे. हा चित्रपट भारतासह जगभरात 240 हून अधिक भाषांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला होता. प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने हा चित्रपट नवनवीन विक्रम आपल्या नावावर करत आहे. 

या विशेष प्रसंगी दिग्दर्शकाने चित्रपटातून हटवलेले काही सीनचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्यासोबत त्यांनी खास संदेश दिला की, हिरण्यकश्यपाच्या प्रतिबिंबाने अंतर्गत राक्षसाला मुक्त केले. 'महावतार नरसिंह'चे हटवलेले सीन हिंदीमध्ये पाहा आणि जवळच्या सिनेमागृहात यशस्वीपणे प्रदर्शित होत असलेल्या या चित्रपटाचा आनंद घ्या.'

प्रेक्षकांची उत्सुकता आणि प्रतिक्रिया

या पोस्टनंतर अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट करून चित्रपटाच्या टीमला प्रश्न विचारले. काहींनी आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, 'हा सीन चित्रपटातून का हटवला?' तर इतरांनी लिहिले की, 'मी हा चित्रपट तीन वेळा पाहिला तरी हा सीन कुठेही दिसला नाही.' अनेक चाहत्यांनी हटवलेल्या दृश्यांबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आणि चित्रपटातील पुढील भागांची प्रतीक्षा सुरू असल्याचे सांगितले.

होम्बले फिल्म्स आणि क्लीम प्रोडक्शन्स यांनी मिळून या भव्य अ‍ॅनिमेटेड फ्रँचायझीची पुढील रूपरेषा जाहीर केली आहे. निर्मात्यांनी अधिकृतपणे भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित अ‍ॅनिमेटेड मालिकेची घोषणा केली. त्यानुसार पुढील चित्रपट असे असणार आहेत:

महावतार परशुराम (2027)

महावतार रघुनंदन (2029)

महावतार द्वारकाधीश (2031)

महावतार गोकुलानंद (2033)

महावतार कल्कि गाथा भाग 1 (2035) आणि भाग 2 (2037)

ही घोषणा होताच चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेचा शिगेला पोहोचला असून या मालिकेतील पुढील चित्रपटांसाठी प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

FAQ

1. ‘महावतार नरसिंह’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

हा चित्रपट 25 जुलै 2025 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. 13 सप्टेंबर 2025 पर्यंत त्याने 50 दिवस पूर्ण केले आहेत. 

2. ‘महावतार नरसिंह’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

चित्रपट भगवान विष्णूच्या नरसिंह अवतारावर आधारित आहे. राक्षस हिरण्यकश्यप विष्णूचा बदला घेण्यासाठी स्वतःला देव घोषित करतो, तर त्याचा पुत्र प्रह्लाद विष्णूभक्त राहतो. विष्णू नरसिंह रूपात प्रकट होऊन राक्षसाचा नाश करतो आणि धर्माची रक्षा करतो. 

3. चित्रपट कोणत्या भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला?

चित्रपट भारतासह जगभरात 240 हून अधिक भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला. भारतीय भाषांमध्ये हिंदी, तेलुगू, कन्नड, तमिळ आणि मल्याळम यांचा समावेश आहे. तो 2D आणि 3D फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध आहे

