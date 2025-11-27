प्रत्येक क्षणी सस्पेन्स वाढवणारा चित्रपट! दुहेरी हत्याकांड आणि संशयाच्या जाळ्यात अडकलेली गृहिणी, लवकरच ओटीटीवर

2025 Biggest Drama Suspense Film : चित्रपटप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अभिनेत्री राधिका आप्टेची प्रमुख भूमिका असलेला आणि टिस्का चोप्रा दिग्दर्शित ‘साली मोहब्बत’ हा चित्रपट लवकरच थेट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. 55 व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया (IFFI) मध्ये या चित्रपटाचा वर्ल्ड प्रीमियर झाला होता.
तसेच शिकागो साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिव्हल (CSAFF) मध्येही चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळवला आहे. आता सर्वसामान्य प्रेक्षकदेखील आपल्या घरी बसून हा चित्रपट पाहू शकणार आहेत. हा चित्रपट 12 डिसेंबरपासून ZEE5 वर स्ट्रीम होणार आहे.
या चित्रपटाची कथा फुरस्तगड नावाच्या छोट्या शहरातील घर काम करणाऱ्या स्मिता (राधिका आप्टे) हिच्या आयुष्याभोवती फिरते. साधे, शांत आणि स्थिर वाटणारे तिचे आयुष्य प्रत्यक्षात अनेक रहस्यांनी भरलेले आहे. अचानक शहरात घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडामुळे स्मिताच्या आयुष्याचा पूर्ण ताळमेळ ढासळतो.
चौकशी सुरू होताच तिच्या सभोवती सतत गुंतागुंत वाढत जाते. झूठ, बेवफाई, विश्वासघात, धोका आणि हत्या या सगळ्यांच्या जाळ्यात ती अडकत जाते. तिचा स्वतःचा भूतकाळ आणि तिच्या वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित धक्कादायक सत्य हळूहळू समोर येऊ लागते. विशेष म्हणजे, चित्रपट दोन वेगवेगळ्या टाइमलाइनमध्ये सांगितला जातो. ज्यामुळे सस्पेन्स आणखी वाढतो आणि प्रेक्षक शेवटपर्यंत कथेत गुंतून राहतात.
कथा जसजशी पुढे सरकते तसतसे प्रेक्षकांच्या मनात एक प्रश्न सतत घोंगावत राहतो. स्मिता फक्त एक निरीक्षक आहे का? की ती स्वतःही या रहस्यांच्या माळेत महत्त्वाची कडी आहे? याच द्विधा मनःस्थितीवर चित्रपटाचा ताणतणाव टिकून राहतो.
चित्रपटात राधिका आप्टे सोबत अनेक अनुभवी कलाकार आहेत. ज्यामध्ये दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, अंशुमान पुष्कर, शरत सक्सेना आणि सौर्यसेनी मैत्री यांच्या दमदार भूमिकांमुळे चित्रपटाला वेगळंच वजन प्राप्त होतं. याशिवाय कुशा कपिलाचा विशेष कॅमिओही चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.
दोन टाइमलाइन, वेगवान घडामोडी, गुंतागुंतीचे नातेसंबंध आणि अनपेक्षित वळणे यांच्या जोरावर ‘साली मोहब्बत’ हा चित्रपट सस्पेन्स चित्रपटांच्या चाहत्यांसाठी परिपूर्ण ठरणार आहे. 12 डिसेंबरपासून ZEE5 वर हा चित्रपट पाहता येईल.
FAQ
1. ‘साली मोहब्बत’ चित्रपट कधी रिलीज होणार आहे?
चित्रपट 12 डिसेंबरपासून ZEE5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होणार आहे.
2. चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन टिस्का चोप्रा यांनी केले आहे.
3. या चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री कोण आहे?
मुख्य भूमिकेत राधिका आप्टे स्मिता ही व्यक्तिरेखा साकारत आहे.