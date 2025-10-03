‘कांतारा: चैप्टर 1’ ठरला 2025 चा तिसरा सर्वात मोठा ओपनर, पहिल्याच दिवशी कोट्यवधींची कमाई

Kantara Chapter 1 Opening Day Collection: 2022 साली प्रदर्शित झालेल्या आणि सर्वाधिक यशस्वी ठरलेल्या ‘कांतारा’ चित्रपटाचा सिक्वेल ‘कांतारा: चैप्टर 1’ हा चित्रपट अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. गेल्या अनेक दिवासांपासून या चित्रपटाची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये होती आणि रिलीज होताच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन स्वतः ऋषभ शेट्टी यांनी केले असून त्यांनीच या चित्रपटात ‘बेरमे’ या योद्ध्याची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाची कथा इ.स. 300 च्या सुमारास कदंब वंशाच्या काळात घडते. यात कांतारा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती आणि बांगरा राज्य यांच्यातील संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. बेरमे हा योद्धा आपल्या लोकांच्या आणि ‘पंजुरली दैव’ या देवतेच्या रक्षणासाठी लढताना दिसतो. या कथेत धर्म, शक्ती आणि निसर्ग यांच्यातील संघर्ष प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.
चित्रपटात ऋषभ शेट्टींसोबत रुक्मिणी वसंत, जयराम आणि गुलशन देवैया यांसारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारत आहेत. सर्व कलाकारांच्या दमदार अभिनयाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.
पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली आहे. सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘कांतारा: चैप्टर 1’ने पहिल्याच दिवशी तब्बल 60 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. चित्रपटाचे अंदाजे बजेट हे 125 कोटी रुपये इतके आहे. मात्र, चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरील कमाई पाहता तो या वेगाने विकेंडपर्यंत सर्व खर्च वसूल करण्याच्या मार्गावर आहे.
या तगड्या कमाईमुळे 2025 मधील अनेक मोठ्या चित्रपटांचे रेकॉर्ड्स ‘कांतारा: चैप्टर 1’ने मोडले आहेत. विकी कौशलच्या ‘छावा’ने पहिल्या दिवशी 33.10 कोटींची कमाई केली होती, तर ‘कांतारा’ने त्याच्या जवळजवळ दुप्पट कमाई करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. एवढेच नाही तर ‘सैयारा’, ‘सिकंदर’ आणि ‘बडे मियाँ छोटे मियाँ’ यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांनाही त्याने मागे टाकले आहे.
तथापि, हा चित्रपट अजून रजनीकांतच्या ‘कुली’ 65 कोटी ओपनिंग आणि पवन कल्याणच्या ‘ओजी’ 63 कोटी ओपनिंग या विक्रमांना मागे टाकू शकलेला नाही. पण पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाच्या कमाईच्या जवळ पोहोचून ‘कांतारा: चैप्टर 1’ने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.
चित्रपटातील प्रेझेंटेशन, भव्य लोकेशन्स आणि पौराणिक पार्श्वभूमीवर आधारित कथा यामुळे प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले आहेत. सोशल मीडियावर प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही चित्रपटाचे भरभरून कौतुक होत आहे.
FAQ
चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?
‘कांतारा: चॅप्टर १’ हा बहुप्रतीक्षित सिक्वेल २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. पहिल्या भागाच्या ४०० कोटींच्या यशामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि मुख्य भूमिका कोणाची?
ऋषभ शेट्टी यांनी स्वतः दिग्दर्शन केले असून, ते ‘बेरमे’ या योद्ध्याच्या भूमिकेत झळकत आहेत. कथा इ.स. ३०० च्या कदंब वंशाच्या काळात घडते, ज्यात आदिवासी जमाती आणि बांगरा राज्यातील संघर्ष, तसेच ‘पंजुरली दैव’ देवतेचे रक्षण दाखवले आहे.
चित्रपटातील प्रमुख कलाकार कोण?
ऋषभ शेट्टींसोबत रुक्मिणी वसंत, जयराम आणि गुलशन देवैया महत्त्वाच्या भूमिका साकारत आहेत. सर्व कलाकारांच्या दमदार अभिनयाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.