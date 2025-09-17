English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 300 कोटींच्या बजेटमध्ये 250 कोटींहून अधिक तोटा! OTT वरूनही हटवला

Flop Film Removed From OTT: 2025 मधील सर्वात मोठ्या फ्लॉप चित्रपटाबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. ज्याचे बजेट 300 कोटी इतके होते तर या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना 250 कोटींचा तोटा सहन करावा लागला होता.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 02:29 PM IST
Flop Film Removed From OTT:  2025 मध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. यामध्ये अनेकांनी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच धुमाकूळ घातला तर काही चित्रपट हे प्रदर्शित होताच फ्लॉप ठरले. असाच एक चित्रपट आहे जो 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला पण हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. ज्याला 2025 मधील सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपटाचा टॅग मिळाला. या चित्रपटाचे बजेट 300 कोटी होते. मात्र, हा चित्रपट फ्लॉप ठरल्याने 250 कोटींचे नुकसान झाले. ओटीटीवर देखील हा चित्रपट फ्लॉप झाला. कोणता आहे हा चित्रपट? पाहू्यात सविस्तर 

तमिळ अॅक्शन चित्रपट ‘गुड बैड अग्ली’ हा  2 तास 19 मिनिटांचा चित्रपट आहे. यामध्ये अजित कुमार, त्रिशा कृष्णन आणि अर्जुन दास मुख्य भूमिकेत आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन अधिक रविचंद्रन यांनी केले असून तो यावर्षी 25 एप्रिलला थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता.

या चित्रपटाचे बजेट 300 कोटी रुपये इतके होते. निर्मात्यांना या चित्रपटाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; मात्र, हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.  या चित्रपटाने जगभरात एकूण 248.25 कोटी रुपयांची कमाई केली. जी चित्रपटाच्या बजेटपेक्षा खूपच कमी आहे. परिणामी निर्मात्यांना सुमारे 250 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले.

OTT रिलीज आणि वाद

चित्रपट 8 मे 2025 रोजी नेटफ्लिक्सवर तमिळ, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या भाषांमध्ये रिलीज झाला आणि सुरुवातीला तो नेटफ्लिक्सच्या टॉप 10 ट्रेंडिंगमध्ये समाविष्टही झाला. पण काही दिवसांतच मोठा वाद निर्माण झाला.

प्रसिद्ध संगीतकार इलयराजा यांच्या 3 गाण्यांचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाच्या आदेशानुसार चित्रपट नेटफ्लिक्सवरून हटवण्यात आला. आता नेटफ्लिक्स इंडियावर हा चित्रपट उपलब्ध नाही.

काय होती चित्रपटाची कथा? 

चित्रपटाची कथा अजित कुमारने साकारलेल्या ‘एके’ या अंडरवर्ल्ड नेत्याभोवती फिरते. तो अनेक वर्षे तुरुंगात असतो आणि आता सुटका झाल्यानंतर नवी सुरुवात करण्याचा विचार करतो. जुन्या वाईट सवयी सोडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्याचा मुलगा अडचणीत सापडतो. मुलाला वाचवण्यासाठी त्याला पुन्हा गुन्हेगारीच्या जगात उतरावे लागते. चित्रपटाला IMDb वर 5.5 रेटिंग मिळाले असून प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.

FAQ

1. ‘गुड बैड अग्ली’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘गुड बैड अग्ली’ हा तमिळ चित्रपट 25 एप्रिल 2025 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट 2 तास 19 मिनिटांचा असून, तो तमिळ, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये उपलब्ध होता.

2. ‘गुड बैड अग्ली’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि मुख्य कलाकार कोण आहेत?

चित्रपटाचे दिग्दर्शन अधिक रविचंद्रन यांनी केले आहे. मुख्य भूमिकांमध्ये अजित कुमार (एके), त्रिशा कृष्णन आणि अर्जुन दास आहेत. इतर कलाकारांमध्ये सुनील, प्रभू, प्रसन्ना, करथिकेया देव, प्रिया प्रकाश वरियर, जॅकी श्रॉफ, शाईन टॉम चॅको आणि तिन्नू आनंद यांचा समावेश आहे.

3. ‘गुड बैड अग्ली’ चित्रपटाचे बजेट आणि कमाई किती होती?

चित्रपटाचे बजेट 300 कोटी रुपये होते. जगभरातील कमाई 248.25 कोटी रुपये झाली, ज्यामुळे निर्मात्यांना सुमारे 250 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हा 2025 मधील तमिळ चित्रपटांमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा असला तरी तो फ्लॉप ठरला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

