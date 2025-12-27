2025 मधील मेगा ब्लॉकबस्टर, 22 दिवसांमध्ये 1000 कोटींची कमाई, अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले

2025 Biggest Record-Breaker Film: यंदाचं वर्ष भारतीय सिनेसृष्टीसाठी अत्यंत यशस्वी ठरत असून देशभरातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारतीय चित्रपटांनी आपली मजबूत पकड दाखवून दिली आहे. अमेरिका, यूके आणि युरोपमधील अनेक भागांत भारतीय चित्रपटांना प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला शो कमी असतानाही अॅडव्हान्स बुकिंग, थिएटर ताबा आणि विकेंडचा मोठा फायदा चित्रपटांना झाला. याचाच परिणाम म्हणजे जागतिक स्तरावर कमाईचे नवे विक्रम प्रस्थापित झाले आहेत. ट्रेड रिपोर्ट्सनुसार तिसऱ्या आठवड्यातील कमाईही आधीच्या आठवड्यांच्या आसपास किंवा त्याहून अधिक राहिली आहे.
या सकारात्मक वातावरणात स्पाय अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट ‘धुरंधर’ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार एंट्री केली. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला असून त्याने मोठ्या पडद्यावर 22 दिवस पूर्ण केले आहेत. या चित्रपटात रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांसारख्या कलाकारांची फौज पाहायला मिळते. चित्रपटाची कथा एका दीर्घकाळ चाललेल्या भारतीय गुप्तचर मोहिमेवर आधारित असून, शत्रूच्या प्रदेशात घुसखोरी करणाऱ्या अंडरकव्हर एजंटची थरारक कहाणी दाखवण्यात आली आहे.
‘धुरंधर’ला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. कलाकारांचा अभिनय, दिग्दर्शन आणि वास्तवदर्शी मांडणी यांचे विशेष कौतुक करण्यात आले आहे. काही प्रेक्षकांना चित्रपटाचा रनटाइम जरा जड वाटला असला, तरी एकूणच चित्रपटाची पकड मजबूत राहिली. अनेक नामांकित प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाला 3 ते 3.5 स्टार रेटिंग मिळाली असून IMDb वर तब्बल 10 पैकी 8.6 अशी उच्च रेटिंग मिळाली आहे.
बजेटच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर ‘धुरंधर’ हा एक मोठ्या बजेटमध्ये बनवलेला चित्रपट आहे. वेगवेगळ्या रिपोर्ट्सनुसार चित्रपटाचे बजेट 220 ते 280 कोटी रुपयांदरम्यान असल्याचं सांगितलं जात आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये हा आकडा 280 ते 300 कोटी, तर काही ठिकाणी 250 ते 275 कोटी रुपये असल्याचंही म्हटलं जात आहे. अनेक देशांमध्ये शूटिंग, मोठी स्टारकास्ट आणि भव्य मांडणी पाहता हा एक हाय-बजेट प्रोजेक्ट असल्याचं निश्चित आहे. मात्र, निर्मात्यांकडून अद्याप अधिकृत बजेट ब्रेकडाऊन जाहीर करण्यात आलेला नाही.
कमाईच्या बाबतीत ‘धुरंधर’ने सर्वांनाच चकित केलं आहे. केवळ 22 दिवसांत या चित्रपटाने अनेक जुने विक्रम मोडले असून नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. भारतात चित्रपटाचं कलेक्शन सुमारे 648.50 कोटी रुपये इतकं झालं आहे. तर जागतिक बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने 1007 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. आठवड्यानुसार पाहिलं, तर पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यातही चित्रपटाने जबरदस्त कमाई नोंदवली आहे.