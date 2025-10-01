English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2025 ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 30 कोटी बजेट अन् कमाई 289.87 कोटी, IMDb रेटिंग 8.2

Biggest Blockbuster Movie: 2 तास 31 मिनिटांच्या या अॅक्शन चित्रपटाने प्रदर्शित होताच केली प्रचंड कमाई. 30 कोटींच्या बजेटमध्ये कमावले तब्बल 289.87 कोटी रुपये. तुम्ही पाहिला का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 05:10 PM IST
2025 ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 30 कोटी बजेट अन् कमाई 289.87 कोटी, IMDb रेटिंग 8.2

Biggest Blockbuster Movie:  आपल्या बालपणी आपल्याला अनेक लोकांकडून लोककथा, पौराणिक कथा ऐकायला मिळायच्या. 'देवता', 'राक्षस', 'परी' आणि 'चमत्कारां'ची या कथांमुळे आपली कल्पनाशक्ती प्रबळ झाली. मोठे झाल्यावर अशा कथा चित्रपट किंवा आधुनिक माध्यमातून पाहताना त्यांचा प्रभाव अजून खोलवर जाणवला. आजकाल असे अनेक चित्रपट बनत आहेत ज्या या पौराणिक कथांना नवीन, मॉडर्न अंदाजात सादर करतात.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय चित्रपटांमध्ये आता केवळ मनोरंजन नाही तर संस्कृती आणि परंपरांचा आधुनिक रूपात प्रसार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या बाबतीत साऊथ इंडस्ट्री आघाडीवर आहे. तिथल्या चित्रपटांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्टता आहे आणि कथानकात भारतीय मुळांचा स्पर्श ठेवला जातो. त्यामुळे प्रेक्षकांचा रस सतत वाढत आहे.

कथानक आणि कलाकार

अलीकडेच थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला मल्याळम सुपरहीरो चित्रपट ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ हा याचं उत्तम उदाहरण आहे. हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2025 रोजी रिलीज झाला. त्याचे दिग्दर्शन डोमिनिक अरुण यांनी केलं असून प्रोडक्शन वेफरर फिल्म्सच्या तत्त्वावधानाखाली साऊथ अभिनेता दुलकर सलमान यांनी केलं आहे.

चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत कल्याणी प्रियदर्शन आहे. जी 'चंद्रा' या रहस्यमय सुपरवुमनच्या भूमिकेत दिसत आहे. त्याशिवाय नेस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन, चंदू सलीम कुमार यांसारखे कलाकारही आहेत. कथानकात चंद्रा नावाची मुलगी स्वीडनहून बेंगळुरू येते आणि अचानक एका खतरनाक अंग-तस्करी गँगशी भिडते. हल्ल्याच्या वेळी तिच्या अंदर छुप्या शक्ती जागृत होतो आणि ती पौराणिक आत्मा ‘कल्लियांकट्टू नीली’ मध्ये रूपांतरित होते.

कमाई आणि रिकॉर्ड

चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. IMDb वर 8.2/10 रेटिंग असून प्रेक्षकांनी कल्याणी प्रियदर्शनच्या अभिनयाला आणि विजुअल इफेक्ट्सला विशेष पसंती दिली. कथेत पौराणिकता आणि मॉर्डन फॅन्टसीचा सुंदर संगम दाखवण्यात आला आहे. ज्याचे सर्वांनी कौतुक केले आहे. 

30 कोटींच्या बजेटवर बनलेल्या या चित्रपटाे आता पर्यंत 289.87 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आहे. ही कमाई मल्याळम चित्रपटामध्ये सर्वात जास्त आहे आणि 2025 मध्ये भारतातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा चित्रपट ठरला आहे. विशेष म्हणजे महिला लीड असलेल्या चित्रपटांमध्येही हा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.

FAQ

चित्रपटाची रिलीज आणि पार्श्वभूमी काय?

‘लोका चॅप्टर १: चंद्रा’ हा मल्याळम सुपरहीरो चित्रपट २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी थिएटर्समध्ये रिलीज झाला. हा चित्रपट भारतीय पौराणिक कथा आणि मॉडर्न फॅन्टसीचा संगम दाखवतो, ज्यात सुपरवुमन ‘चंद्रा’ ची कथा आहे. दिग्दर्शन डोमिनिक अरुण यांचे असून, वेफरर फिल्म्सच्या प्रोडक्शनमध्ये दुलकर सलमान यांची भूमिका आहे.

कथानक कशावर आधारित आहे?

कथा ‘चंद्रा’ नावाच्या मुलीभोवती फिरते, जी स्वीडनहून बेंगळुरू येते. ती अचानक अंग-तस्करी गँगशी भिडते, ज्यामुळे तिच्या आत छुप्या शक्ती जागृत होतात आणि ती पौराणिक आत्मा ‘कल्लियांकट्टू नीली’ मध्ये रूपांतरित होते. हा चित्रपट पौराणिक कथा, रहस्य आणि अ‍ॅक्शनचा मिश्रण आहे.

प्रमुख कलाकार कोण आहेत?

कल्याणी प्रियदर्शन ‘चंद्रा’ च्या मुख्य भूमिकेत आहे. त्याशिवाय नेस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन आणि चंदू सलीम कुमार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. कल्याणीची सुपरवुमन भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
blockbuster movieBiggest Blockbuster MovieLokah Chapter One: Chandra 2025Where To Watch Lokah Chapter 1Lokah Chapter 1 On OTT

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील शेतकरी भाजपमध्ये आल्यावर कर्जमाफी होणार का?,...

महाराष्ट्र बातम्या