2025 ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 30 कोटी बजेट अन् कमाई 289.87 कोटी, IMDb रेटिंग 8.2

Biggest Blockbuster Movie: आपल्या बालपणी आपल्याला अनेक लोकांकडून लोककथा, पौराणिक कथा ऐकायला मिळायच्या. 'देवता', 'राक्षस', 'परी' आणि 'चमत्कारां'ची या कथांमुळे आपली कल्पनाशक्ती प्रबळ झाली. मोठे झाल्यावर अशा कथा चित्रपट किंवा आधुनिक माध्यमातून पाहताना त्यांचा प्रभाव अजून खोलवर जाणवला. आजकाल असे अनेक चित्रपट बनत आहेत ज्या या पौराणिक कथांना नवीन, मॉडर्न अंदाजात सादर करतात.
भारतीय चित्रपटांमध्ये आता केवळ मनोरंजन नाही तर संस्कृती आणि परंपरांचा आधुनिक रूपात प्रसार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या बाबतीत साऊथ इंडस्ट्री आघाडीवर आहे. तिथल्या चित्रपटांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्टता आहे आणि कथानकात भारतीय मुळांचा स्पर्श ठेवला जातो. त्यामुळे प्रेक्षकांचा रस सतत वाढत आहे.
अलीकडेच थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला मल्याळम सुपरहीरो चित्रपट ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा’ हा याचं उत्तम उदाहरण आहे. हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2025 रोजी रिलीज झाला. त्याचे दिग्दर्शन डोमिनिक अरुण यांनी केलं असून प्रोडक्शन वेफरर फिल्म्सच्या तत्त्वावधानाखाली साऊथ अभिनेता दुलकर सलमान यांनी केलं आहे.
चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत कल्याणी प्रियदर्शन आहे. जी 'चंद्रा' या रहस्यमय सुपरवुमनच्या भूमिकेत दिसत आहे. त्याशिवाय नेस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन, चंदू सलीम कुमार यांसारखे कलाकारही आहेत. कथानकात चंद्रा नावाची मुलगी स्वीडनहून बेंगळुरू येते आणि अचानक एका खतरनाक अंग-तस्करी गँगशी भिडते. हल्ल्याच्या वेळी तिच्या अंदर छुप्या शक्ती जागृत होतो आणि ती पौराणिक आत्मा ‘कल्लियांकट्टू नीली’ मध्ये रूपांतरित होते.
चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. IMDb वर 8.2/10 रेटिंग असून प्रेक्षकांनी कल्याणी प्रियदर्शनच्या अभिनयाला आणि विजुअल इफेक्ट्सला विशेष पसंती दिली. कथेत पौराणिकता आणि मॉर्डन फॅन्टसीचा सुंदर संगम दाखवण्यात आला आहे. ज्याचे सर्वांनी कौतुक केले आहे.
30 कोटींच्या बजेटवर बनलेल्या या चित्रपटाे आता पर्यंत 289.87 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आहे. ही कमाई मल्याळम चित्रपटामध्ये सर्वात जास्त आहे आणि 2025 मध्ये भारतातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा चित्रपट ठरला आहे. विशेष म्हणजे महिला लीड असलेल्या चित्रपटांमध्येही हा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.
FAQ
चित्रपटाची रिलीज आणि पार्श्वभूमी काय?
कथानक कशावर आधारित आहे?
प्रमुख कलाकार कोण आहेत?
