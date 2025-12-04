English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' रचणार इतिहास, रिलीजपूर्वीच मोडला 17 वर्षे जुन्या चित्रपटाचा रेकॉर्ड, बनला 2025 चा चौथा महागडा चित्रपट

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या त्याच्या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. अशातच आता धुरंधर चित्रपटाने रिलीजपूर्वीच 17 वर्षे जुन्या चित्रपटाचा रेकॉर्ड मोडला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 02:43 PM IST
रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' रचणार इतिहास, रिलीजपूर्वीच मोडला 17 वर्षे जुन्या चित्रपटाचा रेकॉर्ड, बनला 2025 चा चौथा महागडा चित्रपट

Dhurandhar Record: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग तब्बल दोन वर्षांनंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर दमदार पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे. त्याचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंधर’ शुक्रवार 5 डिसेंबरला प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाची चाहते गेल्या अनेक दिवसांपासून आतुरतेने वाट पाहत होते आणि आता हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी काही तास उरले आहेत. यामुळे चाहत्यांची देखील उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या चित्रपटात अनेक सुपरस्टार आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित या अॅक्शन ड्रामा चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगसोबत, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांसारखे अनेक कलाकार झळकणार आहेत.

रिलीजपूर्वीच ‘धुरंधर’चा मोठा विक्रम

चित्रपटाने प्रदर्शना आधीच एक अनोखा रेकॉर्ड आपल्या नावे केला आहे. मागील 17 वर्षांपासून कायम असलेला ‘जोधा-अकबर’चा रेकॉर्ड ‘धुरंधर’ने मोडला आहे. ‘धुरंधर’ आता बॉलिवूडमधील 9 वा सर्वाधिक लांबीचा चित्रपट बनला आहे. हा चित्रपट 214 मिनिटे म्हणजेच 3 तास 34 मिनिटांचा असणार आहे. तर ‘जोधा-अकबर’चा हा चित्रपट 213 मिनिटे म्हणजे 3 तास 33 मिनिटांचा होता.

A सर्टिफिकेट – रणवीरच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच!

सेंसर बोर्डाने या चित्रपटाला A (Adults Only) सर्टिफिकेट दिले आहे. हा रणवीर सिंगच्या करिअरमधील पहिलाच ‘A’ रेटेड चित्रपट आहे. सेंसर बोर्डाने या चित्रपटात काही बदल सुचवले होते ते पुढील प्रमाणे. ज्यामध्ये काही हिंसक दृश्य. दुसऱ्या भागातील काही इंटेन्स सीन हटवणे. एका पात्राचे नाव बदलणे. एका अपशब्दाला म्यूट करणे. ड्रग्जशी संबंधित दृश्यांमध्ये ‘अँटी ड्रग डिस्क्लेमर’ जोडणे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या बदलांनंतरही चित्रपटाचा वेळ कमी करण्यात आली नाही.

कायदेशीर वादही समोर आला

‘धुरंधर’च्या रिलीजपूर्वी दिवंगत मेजर मोहित शर्मा यांच्या कुटुंबियांनी दिल्ली हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा होता की चित्रपटातील कथा त्यांच्या मुलाच्या आयुष्याशी संबंधित आहे. मात्र, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी हे स्पष्ट केले की, चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिक आहे. सेंसर बोर्डाच्या तपासणीतही हेच आढळले की कथेला कोणत्याही वास्तविक घटनेशी थेट संबंध नाही.

2025 मधील चौथा सर्वात महागडा चित्रपट

‘धुरंधर’चे बजेट तब्बल 280 कोटी रुपये आहे. ज्यामुळे तो 2025 मधील चौथा सर्वात महागडा चित्रपट ठरला आहे. त्यामुळे ‘धुरंधर’ पाहण्यासाठी प्रेक्षक देखील उत्सुक आहेत.

FAQ

1. ‘धुरंधर’ चित्रपट कधी प्रदर्शित होत आहे?

‘धुरंधर’ ५ डिसेंबर रोजी (शुक्रवार) संपूर्ण देशभर प्रदर्शित होत आहे.

2. रणवीर सिंग किती दिवसांनी पुन्हा मोठ्या पडद्यावर दिसणार?

रणवीर सिंग तब्बल दोन वर्षांनंतर या चित्रपटातून पुनरागमन करत आहे.

3. सेंसर बोर्डाने ‘धुरंधर’ला कोणते प्रमाणपत्र दिले आहे?

चित्रपटाला A (Adults Only) सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे. हे रणवीर सिंगच्या करिअरमधील पहिलं A रेटेड चित्रपट आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Ranveer singhDhurandharDhurandhar releaseBollywood's longest filmDhurandhar becomes Bollywood longest film after Jodha Akbar

इतर बातम्या

10 वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होणार...

कोकण