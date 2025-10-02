रिलीजच्या काही तासांमध्ये 'कांतारा: चॅप्टर 1' तोडले अनेक विक्रम, कमाई पाहून झोप उडेल

Kantara Chapter 1 Half Day Collection: प्रेक्षकांनी ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली होती तो ऋषभ शेट्टीचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘कांतारा: चॅप्टर 1’ अखेर आज म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाच्या अफाट यशामुळे या सिक्वेलकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले होते.
‘कांतारा’च्या पहिल्या भागाने जगभरात तब्बल 400 कोटींची कमाई केली होती. त्यामुळे याच चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाकडून प्रेक्षकांना देखील प्रचंड अपेक्षा होत्या. या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही ऋषभ शेट्टीने स्वतः केले असून तोच या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत झळकत आहे. या वेळी कथानकात भूत कोळा परंपरेची प्राचीन मुळे उलगडताना दिसत आहेत.
‘कांतारा: चॅप्टर 1’ या चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वीच चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली होती. हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच 4 लाखांहून अधिक तिकीटांची अॅडव्हान्स बुकिंग झाली होती. केवळ अॅडव्हान्स बुकिंगमधून या चित्रपटाने तब्बल 11 कोटींहून अधिक कमाई केली.
सर्वाधिक बुकिंग कन्नड भाषेसाठी झाली असली तरी हिंदी प्रेक्षकांमध्येही प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. हिंदी वर्जनने एकट्यानेच 2.5 कोटी रुपयांची अॅडव्हान्स बुकिंग केली आहे.
‘कांतारा: चॅप्टर 1’ या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 125 कोटी रुपये होते. या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच काही तासांमध्येच बॉक्स ऑफिसवर 22.46 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या मते, चित्रपटाच्या या धडाकेबाज ओपनिंगनंतर पहिल्याच दिवशी 70 ते 75 कोटींच्या दरम्यान कमाई होण्याची शक्यता आहे.
प्रेक्षक सोशल मीडियावर या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक करत आहेत. 2025 मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी हा चित्रपट होता. त्यामुळे या चित्रपटाबाबत चाहते देखील प्रचंड उत्सुक होते. दसऱ्याच्या निमित्ताने प्रदर्शित झाल्यामुळे या चित्रपटाला मोठा फायदा मिळत असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
‘कांतारा: चॅप्टर 1’ मध्ये ऋषभ शेट्टीसोबत रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयाराम आणि राकेश पूजारी यांसारखे कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत.
होम्बले फिल्म्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या चित्रपटात अप्रतिम लोकेशन्स, लोककथांवर आधारित गूढ कथा आणि दमदार अभिनयाची मेजवानी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.
‘कांतारा: चॅप्टर 1’ने केवळ काही तासांत केलेल्या कमाईवरून हे निश्चित झाले आहे की, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवीन विक्रम प्रस्थापित करू शकतो. प्रेक्षकांची प्रचंड उत्सुकता आणि भरघोस प्रतिसाद पाहता येत्या काही दिवसांमध्ये या चित्रपटाची कमाई मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
FAQ
‘कांतारा: चॅप्टर १’ चित्रपट कधी आणि कसा प्रदर्शित झाला?
‘कांतारा: चॅप्टर १’ हा ऋषभ शेट्टीचा बहुप्रतीक्षित सिक्वेल २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. पहिल्या भागाच्या ४०० कोटींच्या यशामुळे या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. चित्रपटाने दसऱ्याच्या निमित्ताने मोठा फायदा घेतला आणि रिलीजच्या पहिल्याच दिवशी धमाकेदार ओपनिंग मिळवली.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि मुख्य भूमिका कोणाची?
ऋषभ शेट्टी यांनी स्वतः दिग्दर्शन केले असून, ते मुख्य भूमिकेत झळकत आहेत. चित्रपटाची कथा भूत कोळा परंपरेच्या प्राचीन मुळांवर आधारित आहे, ज्यात लोककथा, गूढ आणि अॅक्शनचा संगम आहे. होम्बले फिल्म्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या चित्रपटात अप्रतिम लोकेशन्स आणि दमदार अभिनयाची मेजवानी आहे.
चित्रपटातील प्रमुख कलाकार कोण आहेत?
ऋषभ शेट्टीसोबत रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयाराम आणि राकेश पूजारी प्रमुख भूमिका साकारत आहेत. कल्याणी प्रियदर्शनसारख्या नव्या चेहऱ्यांसह साऊथ इंडस्ट्रीचे अनुभवी कलाकार चित्रपटाला ताकद देत आहेत.