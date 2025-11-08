मन हेलावून टाकणारी कथा आणि अंगावर काटा आणणारे सीन, 2025 चा सुपरहिट चित्रपट, कमाईने रचला इतिहास

2025 Most Scariest Movie: कधी कधी आयुष्यात एखादी साधी गोष्ट जसं की केसातली एक क्लिप, एखादं जुनं घर किंवा एखादा अनोळखी शेजारी आपल्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलून टाकतो. भूतकाळाच्या सावल्या जेव्हा वर्तमानात परत येतात, तेव्हा त्या फक्त आठवणी घेऊन येत नाहीत तर अपूर्ण कहाण्या, रहस्यं आणि कधी कधी भीतीचं नवं रूप घेऊन येतात.
जेव्हा या कहाण्यांमध्ये अलौकिक किंवा भुताटकीचा शिरकाव होतो तेव्हा ती भीती अधिकच गडद आणि अंगावर काटा आणणारी ठरते. अशाच एका थरारक अनुभवाची भेट देणारा चित्रपट म्हणजे ‘डाइस इरे’ जो या वर्षातील सर्वाधिक भीतीदायक मल्याळम चित्रपट ठरला आहे.
हा चित्रपट नुकताच म्हणजे 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी हॅलोवीनच्या दिवशी प्रदर्शित झाला. केवळ 9 दिवसांत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक राहुल सदाशिवन यांनी केलं आहे. जे ‘भूतकालम’ आणि ‘ब्रह्मयुगम’ सारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जातात.
चित्रपटामध्ये प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भट, शाइन टॉम चाको आणि गिबिन गोपीनाथ यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. छायाचित्रण शेहनाद जलाल यांचे आहे तर संगीताची जबाबदारी क्रिस्टो जेवियर यांनी सांभाळली आहे.
चित्रपटाच्या कथेचा केंद्रबिंदू आहे एक श्रीमंत आर्किटेक्ट रोहन शंकर. त्याची जुनी मैत्रीण कनी आत्महत्या केल्यानंतर रोहन तिच्या घरात जातो. मात्र त्या घरातून परतल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात विचित्र आणि भयानक घटना घडू लागतात.
कधी त्याला घरात अदृश्य शक्तींची चाहूल लागते तर कधी भयानक आवाज ऐकू येतात. एके रात्री त्याला डोक्याविना आत्मा दिसतो आणि त्याची झोप, शांतता आणि समज सर्व हरवते. घाबरलेला रोहन मदतीसाठी आपल्या मित्राला किरणला बोलावतो पण त्यानंतर गोष्टी अधिकच भीषण आणि अनाकलनीय होऊ लागतात.
‘डायस इरे’ने फक्त 7 दिवसांत 7 लोकप्रिय चित्रपटांचे रेकॉर्ड तोडले. ज्यामध्ये ‘मार्को’, ‘भूतकालम’, ‘ब्रह्मयुगम’, ‘हृदयम’, ‘वर्षांगळक्कु शेषम’, ‘मधनिया’ आणि ‘द टीचर’ या चित्रपटांचा समावेश आहे.
IMDb वर या चित्रपटाला 7.6/10 रेटिंग मिळाली आहे. 12 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने फक्त 9 दिवसांमध्ये तब्बल 28.87 कोटींची कमाई करून 2025 मधील सुपरहिट हॉरर चित्रपट ठरला आहे.
FAQ
1. ‘डाइस इरे’ कधी प्रदर्शित झाला?
हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर 2025, म्हणजेच हॅलोवीनच्या दिवशी प्रदर्शित झाला.
2. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?
या चित्रपटाचं दिग्दर्शन राहुल सदाशिवन यांनी केलं आहे, जे ‘भूतकालम’ आणि ‘ब्रह्मयुगम’सारख्या प्रसिद्ध चित्रपटांसाठी ओळखले जातात.
3. चित्रपटातील प्रमुख कलाकार कोण आहेत?
मुख्य भूमिकांमध्ये प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भट, शाइन टॉम चाको आणि गिबिन गोपीनाथ यांनी काम केलं आहे.