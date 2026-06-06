/2026 मधील सर्वात हॉरर सिनेमा, 9 कोटीच्या सिनेमांत कमावले 1600 कोटी रुपये; 20 दिवसांत केलं शूट अन्...

2026 हे वर्ष हॉरर सिनेमासाठी एक अविस्मरणीय वर्ष ठरत आहे. या वर्षीचा लोकप्रिय चित्रपट, 'ऑब्सेशन', केवळ बॉक्स ऑफिसवरच धुमाकूळ घालत नाही, तर हे देखील सिद्ध करतो की एका उत्तम चित्रपटासाठी मोठ्या बजेटची गरज नसते; एक चांगली कथा आणि सर्जनशीलता पुरेशी असते. 26 वर्षीय यूट्यूबर-दिग्दर्शक करी बार्कर याने या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि संपादन केले आहे. चित्रपटाचे बजेट 750000 ते 100000 डॉलर्स (अंदाजे 7-9 कोटी रुपये) दरम्यान होते. तरीही, या चित्रपटाने जगभरात 170 दशलक्ष डॉलर्स पेक्षा जास्त कमाई केली आहे.
'ऑब्सेशन' ही बेअर नावाच्या एका सामान्य क्लार्कची कथा आहे, जो त्याच्या क्रश, निक्कीच्या प्रेमात वेडा झालेला असतो. तिच्या वेडाने प्रेरित होऊन, तो 'वन विश विलो' नावाच्या एका जादूच्या कांडीचा वापर करतो, जी इच्छा पूर्ण करते, पण त्याचबरोबर काहीतरी धोकादायकही आणते. सुरुवातीला, इच्छा पूर्ण होत असल्याने सर्व काही सुरळीत चाललेले दिसते, पण हळूहळू, निक्कीचे प्रेम वेडेपणा आणि हिंसेत बदलते.
इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्ध झालेल्या एका पडद्यामागील फोटोमध्ये, चित्रपटाची टीम बनावट रक्ताने माखलेली दिसत आहे. मोठ्या जखमा, प्रत्यक्ष मेकअप आणि कमी-तंत्रज्ञानाच्या इफेक्ट्समुळे चित्रपटाला खरोखरच एक भयानक रूप कसे मिळाले, हे स्पष्ट होते. दिग्दर्शक करी बार्कर यांनी सांगितले की, हा चित्रपट फक्त 20 दिवसांत चित्रित करण्यात आला, ज्यातील बहुतेक ठिकाणे लॉस एंजेलिसच्या आसपासची होती. महागड्या CGI ऐवजी प्रत्यक्ष परिणामांवर (practical effects) भर देण्यात आला. आजकाल प्रत्यक्ष परिणामांचा वापर करणारे भयपट ट्रेंडमध्ये आहेत.
कलाकार आणि क्रूने सांगितले की, चित्रीकरणादरम्यान अनेक दृश्ये इतकी तीव्र होती की कलाकारही घाबरले होते. बनावट रक्त, प्रॉप्स आणि मेकअप आर्टिस्टच्या मेहनतीमुळे खर्च न वाढवता चित्रपटाला हाय-बजेट लूक मिळाला. विशेष म्हणजे, टोरोंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'मिडनाईट मॅडनेस'चा प्रीमियर झाल्यानंतर, फोकस फीचर्सने हा चित्रपट 15 दशलक्ष डॉलर्स (१४३ कोटी रुपये) मध्ये विकत घेतला, जो एका इंडी चित्रपटासाठी विक्रमी सौदा आहे.
15 मे 2026 रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या वीकेंडमध्ये 17.2 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली. दुसऱ्या वीकेंडमध्ये हा आकडा 23.9 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढला. भयपट प्रकारात एखाद्या चित्रपटाची कमाई दिवसेंदिवस वाढत जाणे दुर्मिळ आहे. पण या चित्रपटासोबत हेच घडत आहे आणि हा ट्रेंड पुढेही सुरू आहे. BoxOfficeMojo.com नुसार, या चित्रपटाने सध्या जगभरात १७१ दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली आहे. Rotten Tomatoes वर 95-96% गुण मिळाल्याने, प्रेक्षक याला "वर्षातील सर्वात भीतीदायक चित्रपट" म्हणत आहेत.