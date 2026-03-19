'‘धुरंधर २’ वर सेन्सॉरची बंदी ; रणवीर सिंहच्या चित्रपटातील 21 सीन हटवले

मुंबई : बॉलिवूडचा सुपरस्टार रणवीर सिंह याचा बहुप्रतिक्षित ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांमध्ये आणि चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. अॅक्शन, ड्रामा आणि थरार यांचा संगम असलेला हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी भारतासह जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. प्रदर्शनापूर्वीच चित्रपटाने मोठी उत्सुकता निर्माण केली असली, तरी सेन्सॉर बोर्डाच्या हस्तक्षेपामुळे तो अधिक चर्चेत आला आहे.
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (CBFC) चित्रपटाला अखेर हिरवा कंदील दिला असला, तरी तो सहजासहजी मिळालेला नाही. चित्रपटातील प्रचंड हिंसक आशय लक्षात घेता, मंडळाने अनेक बदल सुचवले आणि त्यानंतरच ‘A’ प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ प्रौढ प्रेक्षकांसाठी मर्यादित असणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटात एकूण २१ बदल सुचवले होते. यामध्ये विशेषतः हिंसाचाराशी संबंधित दृश्यांवर आक्षेप घेण्यात आला. काही दृश्ये अत्यंत रक्तरंजित आणि अंगावर काटा आणणारी असल्याचे नमूद करत, त्यांचा कालावधी कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. डोळ्यावर वार करण्याचे दृश्य, डोके धडावेगळे करण्याचे प्रसंग, तसेच सिमेंटच्या ब्लॉकने डोक्यावर प्रहार करणारे सीन्स यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या दृश्यांमुळे प्रेक्षकांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मंडळाने घेतल्याचे समजते.
हिंसक दृश्यांव्यतिरिक्त, चित्रपटातील काही संवादांवरही सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला. काही अपशब्द पूर्णपणे ‘म्युट’ करण्यात आले असून, काही ठिकाणी पर्यायी शब्द वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे चित्रपटाच्या एकूण सादरीकरणात थोडाफार बदल झाल्याचे बोलले जात आहे.
या सर्व बदलांमुळे चित्रपटाच्या कालावधीतही कपात करण्यात आली आहे. सुमारे ६ मिनिटांचा भाग काढून टाकण्यात आल्याने भारतातील आवृत्ती आता अंदाजे ३ तास ४९ मिनिटांची राहिली आहे. सुरुवातीला हा चित्रपट जवळपास चार तासांच्या आसपास असल्याची चर्चा होती.
दरम्यान, परदेशात प्रदर्शित होणाऱ्या ‘धुरंधर २’च्या आवृत्तीत सेन्सॉर बोर्डाचे हे कट्स नसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विदेशी आवृत्ती सुमारे ३ तास ५५ मिनिटांची असू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. यामुळे भारतीय आणि परदेशातील प्रेक्षकांना वेगवेगळा अनुभव मिळणार का, याबाबत चर्चा रंगली आहे. काही भारतीय चाहत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत, ‘अनकट’ व्हर्जन भारतातही उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात रणवीर सिंहसोबत संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना आणि सारा अर्जुन यांसारख्या दमदार कलाकारांची फौज आहे. प्रत्येक कलाकाराची भूमिका प्रभावी असल्याचे ट्रेलरमधून स्पष्ट झाले असून, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
चित्रपटाच्या अॅडव्हान्स बुकिंगला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी पहिल्या दिवसाचे शो हाऊसफुल होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हा चित्रपट पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई करत नवे विक्रम प्रस्थापित करेल, असा अंदाज चित्रपट विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका कथित ‘फॅन-मेड’ पोस्टरमुळे शीख समुदायाकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. या पोस्टरमध्ये धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, निर्मात्यांनी तत्काळ स्पष्टीकरण देत हे पोस्टर अधिकृत नसल्याचे सांगितले आणि वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला.